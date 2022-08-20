نصائح للحصول على أفضل مقعد في الطائرة

الوكيل الإخباري - يسعى المسافرون للحصول على مقعد مريح في الطائرة، يؤمن لهم الاسترخاء طوال فترة السفر خصوصاً إذا كانت الرحلة مدتها طويلة. لذا، يمكن تحديد عدد من الطرق والخطوات السهلة التي تساعد المسافر في الحصول على أفضل مقعد داخل الطائرة.



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قسم الذيل من الطائرة

يعتقد بعض الركاب أنه أكثر أمانًا في الجزء الخلفي من الطائرة، لا يوجد دليل مباشر على ذلك لكن البعض يطمئن من المقاعد الموجودة في نهاية الطائرة، كما أنه من الممكن الوضع في الاعتبار أن هناك المزيد من الاضطراب في الجزء الأخيرة من الطائرة، فضلاً عن الضوضاء المستمرة من الناس الذين يصطفون في الحمام.

وسط الطائرة

في منتصف اللوحة توجد أماكن بالقرب من فتحات الطوارئ، تتمثل مزايا هذه الأماكن في أن المسافة إلى الصف التالي أطول من المعتاد، كما أنه يمكن تمديد الساقين والركوب براحة ومع ذلك، لا يمكن وضع الأمتعة اليدوية في المساحة الخالية، حيث أنه يتم تطبيق لوائح السلامة، عيب آخر هو أن ظهر المقعد لا يتكئ في مثل هذه الأماكن.

مقدمة الطائرة

عادةً ما يختار الأشخاص الذين يحتاجون إلى الجري بشكل عاجل مقاعد في مقدمة الطائرة، فهم لا ينتظرون عادةً أن ينزل الجميع ويغادر أولاً، ميزة أخرى غير واضحة يحبها الجميع هي أنهم يخدمون المسافر من الصفوف الأمامية سواء من خلال تقديم الطعام بالطبع، كافٍ للجميع، لكن مجموعة متنوعة من المشروبات والأطعمة الساخنة هي الأفضل للركاب في بداية الطائرة.

نصائح للمسافرين

عادة ما تكون المقاعد الموجودة في الذيل أرخص، لأنها تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي مقابل المقاعد أولاً، هنا يمكن اختيار المقاعد المجانية بأمان من نافذة الطائرة.

عندما تقوم بالتسجيل في الموقع، يمكن اختيار الصف الذي يوجد به مقعد واحد على الأقل، حيث أنه سيزيد من فرصة التواجد بالقرب من شخص واحد، وليس مع زوجين أو راكب مع حيوان أليف.

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