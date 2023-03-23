نصائح للحفاظ على سلامتك وراحتك أثناء السفر على متن الطائرة

الوكيل الإخباري - الرحلات السياحية بالطائرة ضمن التجارب الممتعة لدى البعض وقد تكون أمرًا مزعجًا للآخرين، وللاستمتاع بتجربة سفر آمنة طوال الرحلة على متن الطائرة من المهم إتباع بعض النصائح الآتية.



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ارتداء ملابس مريحة

أفضل الملابس التي يمكن ارتداؤها على متن الطائرة هي من مزيج القطن أو الصوف كونها مريحة. الملابس المريحة تساعد في التحرك بسرعة وتحمي البشرة من التعرض للاحتكاك.

يجب على النساء تجنب التنانير والجوارب، الجينز والبنطلونات هي خيار أفضل.



الاحتفاظ بالمستندات الهامة



تشتمل مستندات السفر الهامة على جواز السفر، والنقود وبطاقات الائتمان، وقائمة مطبوعة بأرقام الاتصال في حالات الطوارئ، وينصح الاحتفاظ بها داخل محفظة توضع في جيب السترة.

الانتباه إلى فيديو الأمان

يمكن أن تكون غير مهمة لدى البعض، لكن هناك سببًا وراء قيام شركات الطيران بإعداد هذا الفيديو لحث الراكب على الانتباه إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالسلامة. ومعرفة التعليمات المهمة.



كن على معرفة بمحيطك

ينصح بضرورة التعرف على خيارات الخروج الخاصة بمجرد الجلوس، بالإضافة إلى ذلك حساب عدد المقاعد بين المسافر وبين أقرب مخرجين.



تجاهل الركاب المزعجين

يحتاج العقل إلى الاسترخاء والاستمتاع بالرحلة قدر الإمكان، لذا يجب ارتدءا سماعات الرأس والاستمتاع بالترفيه على متن الطائرة، لذا يجب تحضير وسائل الترفيه الخاصة بالمسافر لإمكانية الاستعانة بها أثناء الرحلة على متن الطائرة.



مساحة كبيرة للساقين

إذا كان الراكب محظوظًا مع مقعد باب الخروج، يجب الانتباه جيدًا لتعليمات باب الخروج ويكن مستعدًا للقيام بواجباته، عند حجز هذا المقعد الأكثر اتساعًا، فيجب الموافقة على إخراج كل من حول المسافر من تلك الطائرة بأمان في حالة الطوارئ.



ربط حزام الأمان

ينصح بضرورة التعرف على كيفية ربط حزام الأمان، من خلال إدخال الطرف المعدني في الإبزيم حتى سماع صوت طقطقة، ثم سحب الحزام لإحكامه للفك، ورفع غطاء الإبزيم.

سيدتي

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