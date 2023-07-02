نصائح للمسافرين للقضاء على القلق والتوتر أثناء السفر

الوكيل الإخباري - التوتر والقلق ضمن المشاعر السلبية التي يعاني منها أي مسافر عند قصد وجهة سياحية جديدة، لذا يمكن التخلص من التوتر الزائد من خلال التعرف إلى بعض الحلول والنصائح.
تدرب على الاسترخاء
ينصح بضرورة تعلم تقنيات الاسترخاء واستخدامها أثناء الرحلة السياحية، تظهر الأبحاث أن التأمل اليقظ يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل أعراض القلق.
يمكن أن يساعد التنفس بعمق، وإرخاء العضلات، وتثبيت النفس على الاسترخاء والتعامل مع القلق.
سافر مع الأصدقاء
إذا كان المسافر يشعر بحالة من القلق بشأن السفر بمفردك، فمن الممكن اصطحاب رفيقًا للسفر، إذا تم اختيار السفر مع شخص آخر، فهناك الكثير من الأنشطة الشريكة أو الجماعية للاستمتاع بها.
قد يجد المسافر نفسه أكثر انفتاحًا ومغامرة حول شخص ما مريح، بحلول نهاية الرحلة، ربما تكون قد ساهم ذلك في تكوين بعض الأصدقاء الجدد للسفر معهم.
ابحث عن الإيجابيات في السفر
السفر نشاط شائع، حيث يُعد استكشاف تجارب وثقافات ومأكولات جديدة طريقة رائعة لتوسيع نظرة المسافر للعالم.
قبل الرحلة السياحية، قد يكون من المفيد تدوين كل التجارب الإيجابية التي يأمل في الحصول عليها من السفر، من خلال الاحتفاظ بهذه القائمة مع المسافر أثناء السفر والقيام بالرجوع إليها أثناء لحظات القلق.
خطط لوجباتك
ينصح بالتفكير مسبقًا فيما يريد الشخص أن يأكله والتخطيط وفقًا لذلك، ربما يعني ذلك تعبئة الطعام للرحلة، أو من الممكن التخطيط لتناول الطعام بالخارج.
سيدتي
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة