نصائح للمسافرين للقضاء على القلق والتوتر أثناء السفر

الوكيل الإخباري - التوتر والقلق ضمن المشاعر السلبية التي يعاني منها أي مسافر عند قصد وجهة سياحية جديدة، لذا يمكن التخلص من التوتر الزائد من خلال التعرف إلى بعض الحلول والنصائح.

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خطط لتحمل المسؤوليات في المنزل أثناء الغياب

بالنسبة لبعض الناس، فإن التفكير في مغادرة المنزل يسبب القلق، حيث أن ترك المنزل أو الأطفال بمفردهم يمكن أن يسبب قلقًا شديدًا. ومع ذلك، مثل التخطيط مسبقًا للرحلة السياحية، فإن التخطيط للابتعاد عن المنزل يمكن أن يساعد في تخفيف هذا القلق.

يمكن الاستعانة بجليسة منزل أو طلب من صديق تثق به البقاء في مكان للمساعدة في رعاية الشئون أثناء الغياب، ستوفر الحاضنة الجيدة تحديثات وتواصلات منتظمة أثناء تواجد المسافر بعيدًا عن المنزل أو الأطفال.



جلب الكثير من المشتتات

ينصح بتحديد الأنشطة المفضلة التي تساعد في تقليل القلق والتوتر أثناء الرحلة السياحية، من خلال توفير على سبيل المثال ألعاب الفيديو والأفلام بالإضافة إلى ذلك أن هناك بعض الأنشطة الهادئة مثل الكتب وحل الألغاز.

يمكن التفكير في إحضارها أثناء الرحلة السياحية، حيث تساعد المشتتات الممتعة في تجنب الكثير من الأفكار السلبية والشعور بالكثير من الأشياء الإيجابية لزيادة التركيز عليها.

تدرب على الاسترخاء

ينصح بضرورة تعلم تقنيات الاسترخاء واستخدامها أثناء الرحلة السياحية، تظهر الأبحاث أن التأمل اليقظ يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل أعراض القلق.

يمكن أن يساعد التنفس بعمق، وإرخاء العضلات، وتثبيت النفس على الاسترخاء والتعامل مع القلق.



سافر مع الأصدقاء

إذا كان المسافر يشعر بحالة من القلق بشأن السفر بمفردك، فمن الممكن اصطحاب رفيقًا للسفر، إذا تم اختيار السفر مع شخص آخر، فهناك الكثير من الأنشطة الشريكة أو الجماعية للاستمتاع بها.

قد يجد المسافر نفسه أكثر انفتاحًا ومغامرة حول شخص ما مريح، بحلول نهاية الرحلة، ربما تكون قد ساهم ذلك في تكوين بعض الأصدقاء الجدد للسفر معهم.



ابحث عن الإيجابيات في السفر

السفر نشاط شائع، حيث يُعد استكشاف تجارب وثقافات ومأكولات جديدة طريقة رائعة لتوسيع نظرة المسافر للعالم.

قبل الرحلة السياحية، قد يكون من المفيد تدوين كل التجارب الإيجابية التي يأمل في الحصول عليها من السفر، من خلال الاحتفاظ بهذه القائمة مع المسافر أثناء السفر والقيام بالرجوع إليها أثناء لحظات القلق.



خطط لوجباتك

ينصح بالتفكير مسبقًا فيما يريد الشخص أن يأكله والتخطيط وفقًا لذلك، ربما يعني ذلك تعبئة الطعام للرحلة، أو من الممكن التخطيط لتناول الطعام بالخارج.

سيدتي