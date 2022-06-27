نصائح مفيدة لتحضير صيدلية السفر

الوكيل الإخباري - أكد مركز طب السفر الألماني على ضرورة اصطحاب بعض الأدوية المهمة لمواجهة المتاعب الشائعة أثناء السفر.

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أوضح المركز أن صيدلية السفر ينبغي أن تحتوي على الأدوية، التي عادة ما تحتوي عليها الصيدلية المنزلية، كالمسكنات والأدوية الخافضة للحرارة وأدوية الإسهال والسعال والتهاب الحلق والزكام والغثيان.



ومن المفيد أيضاً اصطحاب كريم يحتوي على الكورتيزون لعلاج التورمات والالتهابات. كما يجب أن تشتمل صيدلية السفر على كريمات واقية من الشمس ومستحضرات لعلاج لدغات الحشرات، بالإضافة إلى مراهم الجروح ومستحضرات التعقيم والضمادات واللاصقات الطبية ومقص طبي وملقط طبي.



ويمكن أيضاً اصطحاب أدوية أخرى تبعاً لطبيعة الرحلة السياحية، فعلى سبيل المثال يمكن اصطحاب قطرة أذن لعلاج التهابات القناة السمعية في رحلات الغوص أو لاصقات لعلاج البثور في حال رحلات التجول.



وبطبيعة الحال، ينبغي اصطحاب أدوية الأمراض المزمنة، التي يتم تناولها بانتظام كأدوية ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الحساسية أو الغدة الدرقية. وفيما يتعلق بكمية هذه الأدوية، أوضح المركز أنه من الأفضل اصطحاب ضعف الكمية المتوقعة لمدة الرحلة، وذلك تحسباً لأية ظروف طارئة كتأخر موعد رحلة العودة مثلاً.

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