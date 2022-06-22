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الأربعاء، 22-06-2022 03:24 م

نصائح مهمة قبل السفر إلى إسبانيا

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الوكيل الإخباري - يرغب الالكثير من المسافرين التنقل بين الوجهات السياحية المختلفة، ولعل من أكثر هذه الوجهات السياحية التي يحبها ويفضلها السياح دولة إسبانيا، والتي يستوجب على كل مسافر إتباع عدد من النصائح والخطوات الضرورية قبل التوجه إليها.

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إسبانيا ليست صغيرة
يعتقد الكثير من المسافرين أن إسبانيا صغيرة ويمكن زيارة مدريد أو برشلونة داخلها فقط، إلا أنها ليست صغيرة بل أنها تحتوي على الكثير من المدن الشاسعة والمتنوعة التي يمكن أن يجوب داخلها المسافر ليتعرف أكثر على ثقافتها.

 

مشاهدة والتعرف على الأماكن الأقل شهرة
هناك الكثير من المدن الإسبانية الرائعة لاستكشافها داخل إسبانيا، بما في ذلك إشبيلية ومدريد وبرشلونة وبلباو، بالإضافة إلى ذلك أن ساحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الباسك الجبلية والسهول المحيطة بمدرير ضمن الأماكن المميزة للمسافرين من أجل رؤية واستشكاف جانب من الجوانب المختلفة عن هذه الدولة.

 

النقل العام منتشر
إذا كانت هذه هي المرة الأولى للمسافر في إسبانيا، فأنه سيكون سعيدًا للغاية بسبب انتشار وسائل النقل العام بطريقة واضحة داخل الوجهة السياحية بالإضافة إلى ذلك أنها سهلة الاستخدام، هناك عدد قليل من خيارات النقل العام بما ذلك الحافلات، القطارات، الطائرات وشركات النقل، بالإضافة إلى ذلك أن الحافلات والقطارات في إسبانيا جديدة ونظيفة ودقيقة، ولكن في حالة قطع مسافات بعيدة يمكن في هذا التوقيت الاستعانة بالرحلة الجوية من خلال وسيلة الطائرة فضلًا عن ذلك أنه من الممكن الحصول على صفقات مميزة.

 

التحدث قليلًا بالإسبانية

يتحدث السكان الأصليون في إسبانيا باللغة الإسبانية، لذا يمكن أن يقوم المسافر بتعلم بعض العبارات والكلمات البسيطة من اللغة الإسبانية والتي تكون عونًا له أثناء التواجد في الوجهة السياحية بالإضافة إلى ذلك أنها تسهل عليها التعامل مع السكان الأصليين بطريقة واضحة.

 

اللغة الإسبانية ليست اللغة الوحيدة
على الرغم من أن جميع الأشخاص في إسبانيا يتحدثون الإسبانية، إلا أنه من الجدير بالذكر أنها ليست اللغة الوحيدة المستخدمة في البلاد.

 

البقشيش أو الإكرامية ليس هو القاعدة
على عكس أمريكا الشمالية، فإن البقشيش في إسبانيا ليس شائعًا وغالبًا ما يكون الاستثناء وليس القاعدة، لذا فعلى المسافر أن يكون مدركًا أن الإكرامية أو البقشيش ليست ضمن القواعد الإلزامية داخل الوجهة السياحية، ولكنه يمكن القيام بذلك في حالة وجود بعض الخدمات المميزة في الأماكن العامة داخل الوجهة السياحية.


العديد من المتاجر والشركات قريبة من سيستا
الشيء الذي غالبًا ما يزعج المسافرين عند زيارة إسبانيا لأول مرة هو حقيقة أن العديد من الإسبان يقومون في الواقع بقيلولة، على الرغم من عدم وجود الكثير في عالم الشركات، فإن العديد من المتاجر والشركات التي تواجه الجمهور ستغلق أبوابها بين الساعة 2-5 مساءً لقضاء استراحة الغداء خاصة في المدن الصغيرة، وهذا الشيء يجب مراعاته إذا كان المسافر يخطط للذهاب إلى أي متاجر أو مطاعم منتصف النهار.

 

سيدتي

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