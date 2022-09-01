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الخميس، 01-09-2022 03:35 م

نصائح هامة قبل السفر إلى روما

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الوكيل الإخباري - تعد روما من أكثر الوجهات السياحية التي تجذب السياح إليها من جميع بقاع العالم نظرًا لعدة أسباب قد يكون من أهمها معالمها السياحية ومأكولاتها الشهية والمناظر الطبيعية، لذا يمكن أن يتم تحديد عدد من النصائح الهامة والضرورية التي يستوجب القيام بها أثناء السفر إلى روما.

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اطلب القهوة في المقهى
ينصح بضرورة طلب القهوة مباشرة في المقهى لتجنب دفع رسوم خدمة مقابل تقديمها على طاولة، والتي غالبًا ما تضاعف الفاتورة.

 

الآيس كريم مقبول في أي وقت وفي أي موسم
قد يكون من الصعب التنقل في عادات وتقاليد إيطاليا القديمة، ولكن لا داعي للقلق بشأن تناول الآيس كريم في الأشهر الباردة، يستمتع الإيطاليون بالآيس كريم على مدار العام، وتغير أفضل أنواع الآيس كريم في روما نكهاتها موسمياً، لذا يمكن البحث عن نكهات الفاكهة اللذيذة ومجموعات الفستق والبندق.

 

شراء تذاكر الحافلة في وقت مبكر
تترك وسائل النقل العام في روما الكثير مما هو مرغوب فيه، ولكن إذا كان المسافر بحاجة إلى ركوب حافلة في وسط المدينة، فمن الضروري القيام بتخزين تذاكر الحافلة في وقت مبكر لأنه لا يمكن شرائها في الحافلة.

 

متاحف مجانية يوم الأحد الأول
المتاحف والمعارض والمواقع الأثرية والمتنزهات والحدائق المملوكة للدولة في روما مجانية في يوم الأحد الأول من كل شهر، لذا فمن الضروري الحرص على زيارة بعض الأعمال الفنية والاستمتاع بها إذا كان المسافر في المدينة هذه الأيام، تتشكل الخطوط بسرعة خارج مناطق الجذب الرئيسية، لذا يمكن التخطيط للظهور مبكرًا أو زيارة وجهة أقل شهرة.

 

لاحظ إغلاق المتحف
يتم إغلاق العديد من المتاحف المملوكة للدولة والمدينة في روما أيام الاثنين، لذا فمن الضروري التخطيط للجدول الزمني وفقًا لمثل هذه التوقيتات، حيث أنه من الممكن زيارة مثل هذه الأماكن من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة.


راقب حقائبك
ينصح بضرورة الوضع في الاعتبار دائمًا الانتباه ومراقبة الحقائب في وسائل النقل العام وحول مناطق الجذب السياحي الرئيسية، حيث أن المدينة آمنة لكن هناك الكثير من الجرائم الصغيرة المنتشرة داخلها خاصًة في الحافلات والمترو.

 

سيدتي

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