نصائح هامة لتوفير المال خلال السفر والاستمتاع بالإجازة

الوكيل الإخباري - توفير المال أثناء السفر ضمن الأهداف التي يسعى إليها أي مسافر طوال فترة الرحلة السياحية، وبالتالي تحقيق هذا الأمر من خلال اتباع بعض النصائح الأساسية الآتية.





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السفر خارج الموسم

تصبح بعض الأماكن أكثر تكلفة خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، وأثناء الصيف وإجازات الربيع، لذا يجب السفر ‘لى الوجهات السياحية خارج المواسم المزدحمة.



العثور على الأماكن والنشاطات المجانية

في جميع أنحاء العالم، يمكن العثور على أشياء للقيام بها مجانًا، إنها طريقة رائعة للتغلب على التضخم أو ارتفاع التكاليف، والاستمتاع بالأنشطة التي لا تكلف شيئًا.



إذا لم يكن المسافر مهتمًا بالمشي لأميال لمشاهدة مدينة ومتنزهاتها أو مبانيها، فيمكن البحث عن طرق للاستمتاع بالطبيعة والفنون، مثل قائمة الأشياء المجانية التي يمكن القيام بها داخل الوجهة السياحية.



استعمال وسائل النقل العامة

يمكن التفكير أولاً في النقل الجماعي، يعتبر النقل الجماعي أكثر صداقة للبيئة وعادة ما يوفر المال (خاصة إذا كان السفر بمفرده).



طهي أكثر وتناول أقل

إذا سافر الشخص لمدة أطول من ثلاثة أو أربعة أيام، سيلاحظ كيف أن تناول الطعام في المطاعم يتزايد بسرعة كبيرة، هناك ضريبة أو إكرامية (معظم الأماكن).



لذا في هذا التوقيت من أجل توفير الكثير من الأموال شراء المأكولات المختلفة وغير المطهية من السوبر ماركت وإعدادها في مكان الإقامة داخل الوجهة السياحية، حيث أن هذه الحيلة ضمن الحيل الذكية للغاية لتوفير الكثير من النقود أثناء الرحلة السياحية.



الطهي بمكونات محلية من الأسواق

لهذا السبب، عند السفر لفترة طويلة، يجب اختيار بمكونات محلية ممتعة يتم إيجادها في الأسواق ومحلات السوبر ماركت لتوفير الكثير من الأموال.

سيدتي