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الأحد، 07-05-2023 03:05 م

نصائح هامة للاستمتاع برحلة سياحية ممتعة خلال موسم الصيف

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الإخباري الإخباري - يحلو السفر خلال موسم الصيف حيث يكون الطقس مثالي لممارسة النشاطات المائية والذهاب في الرحلات البحرية والاستجمام على الشواطئ والتجول ضمن الوجهة المقصودة.

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في الآتي، بعض النصائح الهامة لرحلة ممتعة خالية من المتاعب في الصيف :

 

أمتعة السفر الصيفية
ينصح بتحضير وترتيب حقيبة السفر الصيفية لتتصمن كافة الاحتياجات المختلفة أثناء الرحلة السياحية، من خلال توضيب الملابس الصيفية والأحذية الإضافية.


الحجز المسبق
بمجرد الوصول إلى الوجهة السياحية، يمكن رؤية وفعل كل الأشياء التي تم التخطيط لها عن طريق إجراء حجوزات المسرح والمتاحف والمطاعم مسبقًا.


الوصول المبكر
ينصح بالتخطيط المبكر للوصول، بهذه الطريقة يكون لدى المسافر بعض الوقت الإضافي عند مواجهة أي مشكلات تتعلق بالسفر مثل إلغاء الرحلات أو التأخير، سيكون لدى المسافر وقت للتعافي من الرحلة والتكيف مع المنطقة الزمنية الجديدة واستكشاف المنطقة.


احتفظ بنسخة من المعلومات الطبية الهامة
لضمان وصول العاملين الطبيين بسرعة إلى جميع المعلومات التي يحتاجون إليها لعلاج المسافر أو علاج أحد أفراد الأسرة خلال الرحلة السياحية الصيفية، من خلال الحصول على قائمة بجميع الحالات الطبية والأدوية المتاحة رقميًا.


اختر تأمين السفر المناسب
ينصح باختيار تأمين السفر المناسب أثناء الرحلة السياحية، لإمكانية احتياجه في كثير من الحالات الطارئة مثل التعرض لأزمة صحية مفاجئة، أو فقدان الأمتعة والمتعلقات الشخصية.

الخصومات
ينصح بالاطلاع على العروض الخاصة بالصي، حيث أن هناك العديد من الخصومات والامتيازات والتي يكون من أهمها تخفيض على فندق أو سيارة مستأجرة أو رحلات الطيران.

حافظ على رطوبتك
عندما يكون المسافر في الخارج، من السهل نسيان شرب كمية كافية من الماء، لذا يجب الاحتفاط بزجاجة ماء قابلة للتعبئة للحفاظ على رطوبة الجسم.


احتفظ بالوجبات الخفيفة في متناول اليد
ينصح بالاحتفاظ بالوجبات الخفيفة في متناول اليد وخاصة في رحلات المشي لمسافات طويلة لذا يمكن الحصول على كميات متساوية من الوجبات الخفيفة أثناء العطلة الصيفية خلال الرحلة السياحية حتى لا يشعر المسافر بحالة من التعب أو الجوع.

 

سيدتي 

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