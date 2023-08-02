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الأربعاء، 02-08-2023 05:36 م

نصائح وإرشادات لاختيار شنط السفر المناسبة للرحلات السياحية

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الوكيل الإخباري - للسفر متعة للكثيرين، إذ يمكّنهم من استكشاف أماكن سياحية ومدن جديدة وتذوق مأكولات لذيذة والتعرف إلى ثقافات مختلفة. إن عملية التعبئة هي خطوة أساسية لضمان قضاء عطلة خالية من الإجهاد، مما يسمح للمسافرين بالاستمتاع بوجهتهم.

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و سواء كانت الرحلة قصيرة لا تتعدى اليومين أو رحلة طويلة لأكثر من أسبوع، فإن امتلاك شنطة ذات الحجم المناسب يعد جزءًا أساسيًا من السفر.

 

اختيار حجم الشنطة المناسبة

 

• يعتقد الكثيرون أنه كلما كبرت الشنطة، زادت المساحة، وبالتالي فهي الخيار المفضل لهم، ولكن في الواقع يجب اختيار حجم الشنطة بناءً على المكان المقصود والمدة الزمنية، وليس بناءً على المساحة بالداخل فقط. على سبيل المثال، قد تذهب بعيدًا لمدة ثلاث ليالٍ، لذا فإن حقيبة اليد أو الحقيبة متوسطة الحجم ستكون كافية.
• نظرًا لوجود العديد من شركات الطيران المختلفة التي لديها أوزان وحدود للأمتعة، فمن المهم اختيار الحقيبة المناسبة لشركة الطيران على وجه التحديد.

 

أنواع شنط السفر

• الشنط الصغيرة: يُسمح بحملها على متن الطائرة، كما توضب في داخلها الأغراض الأساسية والضرورية التي يحتاجها المسافر في متناول يده مثل قناع العينين وسدادات الأذنين، وفرشاة ومعجون أسنان، فضلًا عن مناديل الوجه أو غسول الوجه. يمكن أن يبلغ حجم هذه الأنواع من الشنط حوالي 35 سنتيمترًا في الارتفاع و46 سنتيمترًا في العرض و22 سنتيمترًا في العمق.
• الشنط الكبيرة: يتم فحصها وتتيح مساحة أكبر لإحضار ملابس إضافية ومستلزمات النظافة ومساحة إضافية لتوضيب الهدايا. عادة ما تكون الشنطة الصلبة أو الناعمة هي الخيار المفضل، حيث يسهل نقلها. يمكن أن يبلغ حجم الشنط المتوسطة إلى الكبيرة حوالي 80 سنتيمترًا في الارتفاع و51 سنتيمترًا في العرض و34 سنتيمترًا في العمق.

نصائح هامّة

يعتبر الحجم عامل مهم عند اختيار الأمتعة؛ لا أحد يريد حقيبة أكبر من أن يتمكن من إدارتها جسديًا. في الآتي، بعض الإرشادات العامة التي يجب مراعاتها:
• التأكد من بدل الأمتعة لجميع شركات الطيران التي ستسافر معها.
• من الجيد اختبار الشنطة قبل السفر، ويجب التأكد من أن المقبض طويل بما يكفي لطول المسافر، وأن ملمس القماش يناسب احتياجاته، وأن الشنطة متينة وقادرة على التحمل.

 

سيدتي

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