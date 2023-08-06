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الأحد، 06-08-2023 04:36 م

نصائح وإرشادات للمسافر عند ممارسة الهايكنج خلال الرحلات

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الوكيل الإخباري - "الهايكنج" أو الجولات سيرًا على الأقدام ضمن الأنشطة السياحية المميزة أثناء الرحلات للتعرف إلى الأماكن المختلفة داخل الوجهة السياحية، لذا يجب إتباع بعض النصائح الهامة قبل القيام بهذه الجولة لزيادة فرص التمتع بالرحلة.

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تعرف على حدودك
تقدم المتنزهات مجموعة واسعة من مسارات المشي لمسافات طويلة، من أجل مشاهدة المناظر الخلابة والحياة البرية. يمكن أخذ الوقت الكافي للتعرف إلى التالي:
ما هو مستوى الخبرة مع التنزه؟ هل مارست رياضة المشي لمسافات طويلة كثيرًا أم أن هذه هي المرة الأولى؟
ما مقدار المعدات والطعام والماء (الوزن) الذي يمكن حمله بشكل مريح في حقيبة الظهر؟ كم من الوقت يمكن حمل حقيبة ظهر بها كل الضروريات؟
هل المسافر متدربًا على المشي لمسافات طويلة صعودًا وهبوطًا على التلال شديدة الانحدار؟

 

خطط لرحلتك
ينصح بضرورة اختيار المسار الصحيح للمسافر وللمجموعة، مع ضرورة التعرف إلى القدرات الشخصية والخاصة بالمجموعة، كما أنه يجب اختيار مسارًا يمكن للجميع إكماله بنجاح والاستمتاع به بأمان.
ينصح بضرورة التحقق من موقع الويب الخاص بالمتنزه أو طلب من الحارس الحصول على تفاصيل حول مستوى صعوبة الممرات.

 

لديك وسيلة للتواصل
لا يصح الاعتماد على الهاتف الشخصي فقد لا تكون هناك تغطية واستقبال في الموقع، كما أنه يجب الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بالكامل، يمكن أن يؤدي البحث عن إشارة إلى استنزاف بطارية الهاتف بسرعة، لذا يجب التفكير في إيقاف تشغيل الهاتف أو التبديل إلى وضع الطائرة.


كن مستعدًا للطقس
ينصح بضرورة التحقق من الطقس قبل الخروج في نزهة، إذا كانت الظروف في الحديقة ليست مثالية، فلا يصح أن يكون الشخص مغامرًا، كما أنه يجب الاستعداد للبحث عن مأوى في حالة مواجهة الطقس الشديد، ومايجب القيام به في حالة البرق أو الفيضانات المفاجئة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بتعبئة معدات المطر الخاصة وجعلها جاهزة.

 

اترك خطة الرحلة
ينصح بوضع خطة الرحلة التي توضح المكان الذي سيمشى فيه المسافر، ومعلومات الاتصال الخاصة، والوقت الذي يتم التخطيط للوصول والعودة ومن سيأتي مع المسافر خلال الرحلة، كما أنه من الضروري ترك هذه المعلومات مع صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة الذي لن تذهب في الرحلة مع المسافر.

جهز خطة بديلة
إذا لم يكن الطقس أو الظروف الأخرى مثالية للمشي لمسافات طويلة، يجب إعداد خطة بديلة، هناك الكثير من الطرق الأخرى لاستكشاف المتنزه، كما أنه يجب التحقق من موقع الويب الخاص بالمتنزه لمعرفة الأنشطة الأخرى المتاحة للشخص وللعائلة والأصدقاء.

 

 سيدتي

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