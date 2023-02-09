نصائح وإرشادات هامّة قبل زيارة جزر الكناري

الوكيل الإخباري - جزر الكناري من أجمل وجهات السياحة في اسبانيا المناسبة للعروسين فهي غنية بالمناظر الطبيعية وتتمتع بمناخ معتدل على مدار السنة، لذا قبل التوجه إلى جزر الكناري لقضاء شهر العسل، من الضروري التعرف إلى بعض النصائح الآتية.



اضافة اعلان

مناخ

جزر الكناري في الشتاء وجهة مثالية لشهر العسل. نظرًا لموقعها قبالة سواحل إفريقيا، تتمتع هذه الجزر بمناخ شبه استوائي جاف على مدار السنة، وهي وجهة شتوية مفضلة لسكان أوروبا الشمالية الراغبين بالهروب من برد بلادهم. كما تشهد أشهر الصيف ازدهارًا سياحيًا كبيرًا أيضًا.

التجول في جزر الكناري

تضم جزر الكناري ثلاثة مطارات دولية: تينيريفي الشمالية وجنوب تينيريفي، وكلاهما يقع في عاصمة تينيريفي، سانتا كروز دي تينيريفي، وغران كناريا الجزر الأخرى مع المطارات المحلية هي لانزاروت ولا بالما عمليًا، يمكن الوصول إلى أي مكان في أوروبا في غضون 5 ساعات أو أقل.

اللغة

اللغة الرسمية هي الإسبانية، لكن اللغة الإنجليزية مفهومة على نطاق واسع، لذا لن يواجه المسافر أي مشكلة في التوصل بالإضافة إلى ذلك، هناك اللهجة المحلية.

الجمال الطبيعي

المناظر الطبيعية لجزر الكناري مليئة بالتناقضات من البراكين وحقول الحمم البركانية إلى الغابات والوديان الخضراء الخصبة، مع أربع حدائق وطنية وست محميات للمحيط الحيوي تجذب الثنائي.

المطبخ المحلي

لا تكتمل أي إجازة من دون تذوق الوجبات المحلية للوجهة. نظرًا لارتفاع حركة السياحة، تقدم العديد من المطاعم مأكولات من ثقافات مختلفة كما أنه من الممكن تجربة المأكولات المحلية التي تشمل المأكولات البحرية الطازجة، مثل الحساء واليخنات مع اللحوم المطبوخة والخضروات والفلفل الحار.

سيدتي