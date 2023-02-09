الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

السفارة التركية في عمّان تثمن وصول المساعدات الأردنية إلى تركيا

الشمالي: طرح عطاء المدنية الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

انجرافات في مقبرة إربد القديمة - صور وفيديو

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى 113.5 مليون م3

السعايدة: سحوبات الكاز وصلت الى 4 ملايين لتر خلال المنخفض

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.2 في كهرمان ماراش

مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

الخميس، 09-02-2023 12:11 م

نصائح وإرشادات هامّة قبل زيارة جزر الكناري

AdobeStock_349887111_0


الوكيل الإخباري - جزر الكناري من أجمل وجهات السياحة في اسبانيا المناسبة للعروسين فهي غنية بالمناظر الطبيعية وتتمتع بمناخ معتدل على مدار السنة، لذا قبل التوجه إلى جزر الكناري لقضاء شهر العسل، من الضروري التعرف إلى بعض النصائح الآتية.

اضافة اعلان

 

مناخ
جزر الكناري في الشتاء وجهة مثالية لشهر العسل. نظرًا لموقعها قبالة سواحل إفريقيا، تتمتع هذه الجزر بمناخ شبه استوائي جاف على مدار السنة، وهي وجهة شتوية مفضلة لسكان أوروبا الشمالية الراغبين بالهروب من برد بلادهم. كما تشهد أشهر الصيف ازدهارًا سياحيًا كبيرًا أيضًا.

 

التجول في جزر الكناري
تضم جزر الكناري ثلاثة مطارات دولية: تينيريفي الشمالية وجنوب تينيريفي، وكلاهما يقع في عاصمة تينيريفي، سانتا كروز دي تينيريفي، وغران كناريا الجزر الأخرى مع المطارات المحلية هي لانزاروت ولا بالما عمليًا، يمكن الوصول إلى أي مكان في أوروبا في غضون 5 ساعات أو أقل.

 

اللغة
اللغة الرسمية هي الإسبانية، لكن اللغة الإنجليزية مفهومة على نطاق واسع، لذا لن يواجه المسافر أي مشكلة في التوصل بالإضافة إلى ذلك، هناك اللهجة المحلية.

 

الجمال الطبيعي
المناظر الطبيعية لجزر الكناري مليئة بالتناقضات من البراكين وحقول الحمم البركانية إلى الغابات والوديان الخضراء الخصبة، مع أربع حدائق وطنية وست محميات للمحيط الحيوي تجذب الثنائي.

 

المطبخ المحلي
لا تكتمل أي إجازة من دون تذوق الوجبات المحلية للوجهة. نظرًا لارتفاع حركة السياحة، تقدم العديد من المطاعم مأكولات من ثقافات مختلفة كما أنه من الممكن تجربة المأكولات المحلية التي تشمل المأكولات البحرية الطازجة، مثل الحساء واليخنات مع اللحوم المطبوخة والخضروات والفلفل الحار.

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
217323

نصائح ومعلومات هامّة قبل التخطيط للسفر إلى ألمانيا

217441

3 أماكن شهيرة في مدينة جايبور عند السياحة في الهند

216212

اكتشفوا أبرز المعلومات السرية التي تخفيها عنكم شركات الطيران

215949

معلومات هامة يجب معرفتها قبل زيارة بونشاك في اندونيسيا

216075

نصائح ضرورية قبل بدء الجولة السياحية للاستمتاع بالرحلة

215429

تعرفوا إلى الأخطاء الأكثر شيوعًا عند السفر إلى ايطاليا

أخبار متعلقة
213601

تعرفوا إلى الأسباب التي قد تمنعك من السفر بالسيارة في الشتاء