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الأحد، 09-07-2023 04:32 م

نصائح وارشادات هامة عند الرغبة بالسفر برا مع العائلة

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الوكيل الإخباري - السفر البري ضمن أفضل أنواع الرحلات وأكثرها استمتاعًا إلا أنه خلال مدة الرحلة قد يتعرض البعض لحوادث طارئة وغير مستحبة، لذا يجب التعرف إلى بعض المعلومات الهامة والنصائح الضرورية للسفر برًا مع العائلة والأطفال.

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حماية الأطفال
من الضروري وضع حزام الأمان للطفل. عند القيادة على الطرق الوعرة، قد يصادف بعض التضاريس الصعبة إلى حد ما والتي قد تجعل الأطفال يقفزون في المقعد الخلفي وعلى الرغم من أن هذه قد تكون تجربة ممتعة، إلا أن المسافر يحتاج إلى حمايتهم بالطريقة المناسبة.

مشاركة الأطفال
من المرجح دائمًا أن يشعر الأطفال بالملل في السيارة، حتى عندما تكون على الطرق الوعرة هذا هو السبب في أنه من الضروري التعامل معهم لأطول فترة ممكنة، كما أنه يجب السماح لهم بالدخول إلى المكان الذي سيتم التوجه إليه والقيام بإجراء بعض الأبحاث على المواقع التي ستمر عليها وأخبرهم ببعض الحقائق الممتعة.

 

استخدام الخرائط الميدانية
كلما كان الأطفال أصغر سنًا، زاد استمتاعهم باكتشاف أشياء جديدة في المغامرة على الطرق الوعرة، أعطهم خارطة طريق أو دليل ميداني لمساعدتهم على تحديد ما يرونه وأين هم، قد يتمكن الأطفال الأكبر سنًا من استخدام الأدلة التقليدية ولكن، بالنسبة للصغار، قد يرغب في الحصول على بعض كتب الطبيعة القائمة على الصور سيجعلهم ذلك مهتمين بمحيطهم بدلاً من النظر إلى شاشاتهم طوال الرحلة.
استراحات الوجبات الخفيفة
ينصح بحزم الكثير من الحلويات كل هذا الاستكشاف يمكن أن يجعل شخصًا بالغًا يتناول وجبة خفيفة، لذا يجب تخيل كيف يمكن أن يشعر الأطفال. قم بإعداد الكثير من الوجبات الخفيفة للوقت على الطريق.
يمكن تذكر أيضًا تحضير الكثير من الماء، حتى إذا كان المسافر سيبقى في السيارة معظم الرحلة، فمن المهم أن يبقى رطبًا في درجات الحرارة الأكثر دفئًا أو لفترات طويلة.


مشاهدة المعالم الجذابة
يجب اختيار المسارات التي تحتوي على شيء يثير اهتمام الجميع أثناء رحلة على الطريق، ستجعل المواقع المثيرة مستثمرين في الرحلة ويريدون في النهاية الذهاب في المزيد من المغامرات على الطرق الوعرة.

 

سيدتي

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