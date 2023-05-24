نصائح وارشادات هامة للسائحين عند التخطيط للسفر إلى كينيا

الوكيل الإخباري - من تنوع الحياة البرية إلى التباين الملحوظ في الثقافات، ومن مدن العالم القديم إلى المراكز الحديثة الجذابة، تغلبت كينيا على جميع الصور النمطية بكونها مجرد وجهة سفاري للحياة البرية.

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مع العديد من المتنزهات الوطنية والمدن الحضرية والريفية والمسطحات المائية اللازوردية والأعاجيب الجغرافية والشواطئ البكر، برزت كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، كوجهة سياحية شهيرة ليس فقط بين عشاق المغامرة ولكن أيضًا بين العائلات والراغبين بقضاء شهر العسل.

التأشيرة

يجب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة قبل 30 يومًا على الأقل من الرحلة، علمًا أن التطبيق متاح عبر الإنترنت ومفصل تمامًا، على سبيل المثال، يتم الحاجة إلى عناوين وأرقام هواتف ومواقع إلكترونية لجميع أماكن الإقامة الخاصة، بالإضافة إلى الحاجة أيضًا إلى تقديم خط سير الرحلة وإثبات تذكرة العودة وصورة فوتوغرافية ملونة حديثة، تأشيرة كينيا صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار.

يجب التحقق من جواز السفر للتأكد من أنه صالح لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الرحلة السياحية، تتطلب كينيا صفحة واحدة واضحة على الأقل في جواز السفر.



رحلة السفاري

ينصح بضرورة التخطيط الجيد لرحلة السفاري والاهتمام بخط الرحلة، حيث أن ما يحدث عكس ذلك قد يتسبب في ضياع الطرق بالإضافة إلى عدم الاستمتاع بالرحلة السياحية.

التطعيمات

يجب التحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بالمسافر للحصول على توصيات بشأن اللقاحات، بالإضافة إلى أنه يوصى موفر الخدمة بستة لقاحات بناءً على العمر، كانت هناك ثلاثة لقاحات خاصة بكينيا: حمى التيفوئيد والحمى الصفراء والتهاب السحايا.



أفضل أوقات الزيارة

تتمتع كينيا بمثل هذا التنوع في النباتات والحياة البرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن هناك موسمين ممطرين سنويًا على الرغم من أن رحلات السفاري تقدم على مدار العام، إلا أن مشاهدة الألعاب تكون أفضل في أشهر الشتاء الجافة من يونيو حتى أغسطس وفي الأشهر الدافئة من سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر يبدأ هطول أمطار قصيرة في نهاية نوفمبر خلال الأمطار الطويلة من مارس إلى مايو، قد تكون بعض الطرق غير سالكة.

الحماية من الحشرات

سيكون من الأفضل إذا كانت هناك خطة للتعامل مع الحشرات والبق، حيث يجب إحضار طارد الحشرات واستخدامه كثيرًا في الليل، حيث يجب استخدام دائمًا الشبكة حول السرير.

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