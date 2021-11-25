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الخميس، 25-11-2021 04:21 م

نصائح وفن ترتيب حقيبة السفر

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الوكيل الإخباري - من الضروري الاهتمام بترتيب حقيبة السفر من أجل الحصول على كافة الاحتياجات والضروريات التي يحتاجها المسافر خلال الرحلة السياحية.

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بعض الأفكار لترتيب حقيبة السفر بسهولة : 

 

إعداد قائمة
يساعد الترتيب والتخطيط المُسبق لحقيبة السفر في زيادة فرص الاستفادة من كل مساحة داخلها من دون الشعور بأي فوضى، لذا من المهم للغاية كتابة كافة الاحتياجات الضرورية وتسجيلها حيث أن هذه الطريقة يكون لها دورًا مساهمًا في زيادة الشعور بالتنظيم عند ترتيب الحقيبة قبل السفر.

 

تجهيز حقيبة الأدوات
تعد هذه الحقيبة الصغيرة من أكثر الاحتياجات الضرورية التي من المهم وضعها داخل حقيبة السفر الكبيرة، والتي تحتوي على كافة الضروريات الشخصية، والتي يكون من بينها:«معجون وفرشاة الأسنان، مبرد الأظافر، مناديل، مستحضرات التجميل، الشامبو، البلسم»، وبعد تجهيزها يتم وضعها داخل حقيبة السفر بطريقة آمنة.

 

وضع خطة للغسيل المُتسخ
من المهم أن يضع المسافر خطة مُنظمة للتعامل مع الغسيل والملابس المُتسخة خلال فترة الرحلة، ويتم ذلك من خلال تخصيص مكان مناسب لوضع هذه الملابس فيها في حالة عدم القدرة على غسلها وتنظيفها.

 

الاحتفاظ بوثائق السفر منفصلة
تعد هذه الخطوة أحد أهم الخطوات التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم الحقيبة، حيث من الضروري الاحتفاظ بوثائق السفر بطريقة منفصلة، كما أنه من الأفضل وضع الأوراق الهامة في حقيبة صغيرة يسهل إزالتها من الحقيبة، وبهذه الطريقة لن يضطر المسافر إلى تكثيف البحث عن الأوراق والتي يكون من أهمها جواز السفر والتذاكر والنقود.

 

ترتيب الملابس التي ستحتاجها أولًا
يفضل وضع الملابس التي يتم استعمالها في بداية الرحلة في أول الحقيبة، وذلك حتى لا يتسبب البحث عنها في زيادة الفوضى والقضاء تمامًا على الترتيب.


وضع الشواحن والأسلاك بحقيبة أخرى
يفضل وضع الأسلاك والشواحن داخل حقيبة صغيرة ثم يتم وضعها في حقيبة السفر، وذلك لمنع ضياع هذه الأشياء أو تشابكها.

 

المصدر - سيدتي

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