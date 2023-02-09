نصائح ومعلومات هامّة قبل التخطيط للسفر إلى ألمانيا

الوكيل الإخباري - ألمانيا بلد مزدهر من كافة النواحي لاسيما في مجال السياحة بسبب تنوعها الثقافي والجغرافي، كما أنها توفر مجموعة من الأنشطة المناسبة لكافة أنواع المسافرين.

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في السطور الآتية، معلومات هامة قبل السفر إلى ألمانيا:

بطاقات الائتمان

يجب الأخذ في الاعتبار أن معظم الأكشاك والمتاجر والمحلات التجارية والمطاعم لا تحتوي على ماكينة بطاقات، كما أن بطاقات الائتمان ليست مقبولة على نطاق واسع كما هو الحال في البلدان الأخرى.

إعادة التدوير

إعادة التدوير هي ثقافة في ألمانيا تقريبًا، تحتوي معظم محلات البقالة على مستودعات لإعادة التدوير عند المدخل كوضع الزجاجات الخاصة وجمع الأموال المستردة.

استكشاف المزيد من المناطق

عند الرغبة في الاستكشاف، فإن جبال الألب البافارية على طول منطقتي بافاريا وتيرول أو الغابة السوداء في بادن فورتمبيرغ أو وادي موسيل في جنوب غرب ألمانيا هي وجهات مثالية للغاية.

تجنب السوق الأحد

المتاجر ومحلات السوبر ماركت والصيدليات مغلقة أيام الأحد، لذا فمن الأفضل الاسترخاء مثل الألمان يوم الأحد، كما أنه من الممكن الاستكشاف من خلال زيارة المتاحف أو قضاء وقت ممتع داخل مقهى أو مطعم.

احترام القواعد

ينصح بضرورة التعرف على قواعد السلوك وقوانين المرور في ألمانيا، يمكن تغريم المسافر حتى كسائح في حالة مخالفة القواعد، لذا فمن الضروري معرفة الآداب الثقافية أيضًا.



التحدث بالألمانية

من المفضل معرفة بعض الكلمات الألمانية الأساسية لأن غالبية الألمان لا يتحدثون الإنجليزية، ومعظم لافتات المحلات وإشارات الطرق مكتوبة باللغة الألمانية أيضًا.

سيدتي

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