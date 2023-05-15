الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 15-05-2023 04:30 م

نصائح ومعلومات هامة للسائحين قبل زيارة الجبل الأسود

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الوكيل الإخباري - الجبل الأسود أو مونتينيغرو هو بلد أوروبي صغير على ساحل البحر الأدرياتيكي ويوفر موقعًا سياحيًا مثيرًا للاهتمام. يقع الجبل الأسود في منطقة البلقان، ويضم مجموعة وافرة من أماكن السياحة الجذابة التي تشمل الجبال الشامخة والشواطئ الخلابة.

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يعتمد اقتصاد الجبل الأسود بشكل كبير على السياحة، وتعمل الطرق ومحطات القطارات والموانئ البحرية والنقل الجوي على تحسين السياحة في البلاد.

 

 

التنقل

يعتبر استئجار سيارة أرخص وسيلة للسفر في الجبل الأسود. إشارة إلى أن الطرق بحالة جيدة جدًا، وعند الرغبة برؤية الحياة البرية في الجبل الأسود، فمن الأفضل التجول بواسطة سيارة مستأجرة. يمكن استخدام سيارات الأجرة أيضًا لكنها غالية الثمن نسبيًا.
من جهة ثانية، يعد خيار ركوب القطار أكثر ملاءمة وأرخص بكثير من الحافلة. المشكلة الوحيدة هي أنه لا توجد العديد من خدمات القطارات التي تعمل في البلاد. يتيح السفر بالقطار أيضًا رؤية الجواهر الخفية في الجبل الأسود. يحتاج المرء إلى أن يكون في حالة تأهب في المحطة والنزول في الوجهة الصحيحة.
البقاء رطبًا

مياه الصنبور هنا آمنة للشرب، لذا لا داعي للتنقل في كل مكان باستخدام المياه المعبأة في زجاجات. توجد ينابيع المياه العذبة في الجبال وحول بحيرة سكادار في الجبل الأسود بأوروبا. يجب التأكد من البقاء رطبًا في جميع الأوقات، علمًا أن الجفاف يعتبر مشكلة شائعة بين السائحين.


الحصول عل تأمين صحي

مونتينيغرو ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، يجب التأكد من الحصول على تأمين السفر الذي يغطي أنشطة السائح هنا. في حالات الطوارئ، ينصح بزيارة المستشفيات المدعومة من الحكومة القريبة للاستفادة من أفضل المرافق المتوفرة هناك.


مشاهدة غروب الشمس

تحلو مشاهد غروب الشمس من أعلى قلعة غورازدا وهي تقع على تل فوق مدينتي كوتور وتيفات. لهذه القلعة أهمية تاريخية كبيرة، وقد تم استخدامها طوال الحرب العالمية الأولى ثم في الآونة الأخيرة في الحروب اليوغوسلافية.
تذوق المأكولات البحرية

عندما تكون بالقرب من الساحل، ينصح بتجرب جميع المأكولات البحرية التي يمكنك الحصول عليها ولكن عندما تسافر إلى البلقان المهيبة، فعليك تجربة أطباق لحم الضأن. حتى إذا كنت تخطط لشراء هدايا، فمن الأفضل شراء الطعام بدلاً من شراء المصنوعات اليدوية. جميع الحرف اليدوية من الصين ولكن الطعام مصنوع محليًا - خاصة الجبن.


التجديف بالكاياك

هناك العديد من الأشياء الفريدة التي يمكن القيام بها في الجبل الأسود، لا سيما التجديف بالكاياك بدلاً من ركوب قارب بمحرك لزيارة الكهوف الزرقاء في كوتور. ستمنحك قوارب الكاياك كل الوقت الذي تحتاجه لالتقاط صورك المفضلة. يمكنك القيام بجولة بقوارب الكاياك لنصف يوم.

 

 سيدتي 

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