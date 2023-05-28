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الأحد، 28-05-2023 01:57 م

نصائح ومعلومات هامة للمسافرين عند السياحة في اليابان

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الوكيل الإخباري - تشتهر اليابان تشتهر بثقافتها الغنية، وهي وجهة غنية بالصروح والحدائق والقصور والجبال الرائعة والكهوف والمواقع التلااثية المنوعة. في الآتي، أبرز المعلومات التي يجب الاطلاع عليها قبل السفر إلى اليابان.

حجز الإقامة مسبقُا
ينصح بالحصول على غرفة في فندق من خلال الحجز المسبق للإقامة، حيث تشمل فترات السفر المزدحمة بشكل خاص الأسبوع الأول من شهر يناير وموسم إزهار الكرز أواخر مارس حتى أبريل، والأسبوع الذهبي من 29 أبريل إلى 5 مايو وأغسطس.
يجب أيضًا الوضع في الاعتبار أن النزل الصغيرة أو ريوكان (نزل يابانية تقليدية) غالبًا ما يكون لديها أوقات تسجيل وصول ثابتة كما أنه لن يتم تجهيز الغرف إلا من خلال القيام بتنسيق وقت الوصول مسبقًا.
احتفظ بتذكرة القطار

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ينصح بالاحتفاظ بتذاكر القطار الخاصة في كل قطار أنفاق وقطار سيتم الصعود إليه في اليابان، سيتم سؤال المسافر عن التذاكر في بداية الرحلة وأثناء الرحلة وفي النهاية عند مغادرة محطة القطار، حتى في المناطق النائية من البلاد، يتم طلب إظهار التذاكر من قبل شخص أو آلة تجمعها.

 

القواعد والمعايير
ينصح بوضع القواعد في الاقتباسات لأنها في كثير من الأحيان ليست قوانين أو قواعد محددة بالفعل، فمن المستحسن احترام جميع الأعراف الاجتماعية.
الأشياء التي تتم ملاحظتها دائمًا بمجرد التواجد في اليابان هي:
يجب أن يكون المسافر دومًا في الموعد المحدد واحترام ذلم دون مخالفته.
على السلم المتحرك يوجد جانب للمشي وجانب للوقوف، هذا هو نفسه في العديد من الأماكن الأخرى، ولكن في اليابان، يتم تطبيقه اجتماعيًا.
لا ينصح بالتردد في الانحناء، ينحني الرجال بأيديهم إلى جانبهم، تنحني النساء بأيديهن في الأمام.
تقديم بطاقات العمل بكلتا اليدين، عندما تدفع عن طريق بطاقة الائتمان، غالبًا ما يتم إرجاعها إلى المسافر من الموظف بكلتا اليدين.
لا ينصح بوضع عيدان تناول الطعام أبدًا في وعاء من الأرز، فهذه هي الطريقة التي يتم بها تقديم الأرز للموتى
لا يصح انتعال أبدًا الحذاء بالداخل خاصة على حصير التاتامي، سيتم تقديم النعال وهي مخصصة للارتداء في الأماكن المغلقة.
من غير المهذب ترك بقشيش.
ينصح بتجنب التحدث بصوت عالٍ في الأماكن العامة.

 

سيدتي 

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