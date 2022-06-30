نصائح يجب إتباعها أثناء السفر في عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - يقترب الاحتفال بعيد الأضحى حيث يستغل الكثير من الأشخاص العطلة الخاصة به للسفر من أجل الاستمتاع بالإجازة، لذا يمكن تحديد عدد من النصائح يجب على المسافر إتباعها أثناء السفر في الأعياد.

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السفر في أيام غير شعبية

خلال العطلات يكون لدى معظم الأشخاص تواريخ إجازة مماثلة، مما يعني أن العديد من الأشخاص يسافرون في نفس الأيام لتحقيق أقصى استفادة من إجازاتهم، هذا يترجم أيضًا إلى أسعار باهظة وكثافة أعلى للمسافري.

اختيار مطارات بديلة

إذا كان ذلك متاحًا، فيمكن حجز التذاكر من خلال مطار بديل، مطار أصغر إذا كان هناك واحد ليس بعيدًا جدًا، تميل هذه إلى أن تكون أقل ازدحامًا من المطارات الرئيسية، مما يعني تأخيرًا أقل وخيارات سفر أرخص في بعض الأحيان علاوة على ذلك، قد يكون وقوف السيارات أو استئجار السيارات في مطار المغادرة أو الوصول أقل تكلفة أيضًا.

السفر مبكرًا أو متأخرًا

فإن أفضل رهان للمسافر هو السفر في الصباح الباكر أو في وقت متأخر، لأن معظم الناس لا يستمتعون بالمغادرة المبكرة، حيث يعني ذلك التوجه إلى المطار أو القطار أو محطة الحافلات في منتصف الليل، سيحجز معظم الأشخاص (وخاصة العائلات التي تسافر مع أطفال صغار) رحلات طيران في ساعة.

السفر بالحافلة

بطبيعة الحال تميل الحافلات إلى أن تكون مزدحمة أكثر بقليل خلال الإجازات، حيث يسافر الكثير من الناس إلى منازلهم لقضاء الأعياد مع ذويهم، لكن بالمقارنة مع المطارات، فإن محطات الحافلات هي واحة، إن أمكن استقل الحافلة إلى وجهة العطلة والاستمتاع بالهدوء والسكينة اللذين تستحقهما.

بضعة أيام من العزلة

التأخير خلال موسم الأعياد أمر لا مفر منه، في كثير من الأحيان، يتسبب الطقس والاختناقات المرورية في إلغاء الرحلات والرحلات الطويلة، إذا كان المسافر بحاجة إلى حضور تجمع أو حفل زفاف أو حدث تعرف أنه لا يمكن تفويته، فلا ينصح بترك الأمر متروكًا، حيث أنه من الضروري منح نفسه مساحة بين الوقت الذي يخطط فيه للوصول وعندما يريد أن تكون هناك.

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