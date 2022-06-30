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الخميس، 30-06-2022 04:15 م

نصائح يجب إتباعها عند القيام برحلات السفاري

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الوكيل الإخباري - تتوفر الكثير من النصائح والخطوات التي يجب لأي مسافر مغامر إتباعها في رحلات السفاري، والتي يمكن تحديدها في عدد من النقاط، أهمها:

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الانطلاق في رحلة سفاري جماعية
الذهاب في رحلة سفاري جماعية هو أسهل طريقة لتحقيق أقصى استفادة من مغامرة السفاري، حيث يمكن الاستمتاع باقتصاديات الحجم بالإضافة إلى الاستمتاع بالوقت في مجموعة.
هذا النوع من رحلات السفاري مثالي للشباب الذين يرغبون في الجمع بين مغامرة السفاري وفرص التعلم التجريبي مثل التدريب.

 

السفر خلال الموسم المنخفض
هناك طريقة أخرى لتحقيق أقصى استفادة من رحلات السفاري الأفريقية وهي السفر خلال الموسم المنخفض. تعد دول شرق إفريقيا وجهات رائعة للسفر إليها في رحلات سفاري منخفضة الميزانية.

 

ضوء السفر
عند الذهاب في رحلة سفاري أفريقية، يمكن الوضع في الاعتبار حزم بعض العناصر للرحلة، يمكن أن يؤدي حمل الأمتعة الثقيلة للرحلة إلى الإبطاء، لذا يمكن التركيز على تعبئة العناصر الأساسية للرحلة، فضلًا عن توفير معظم وجهات رحلات السفاري الأفريقية وسائل راحة مثل الخيام والأسرة والمصابيح والأغطية ومستلزمات النظافة وبخاخات الحشرات.
ويساعد المسافر إذا قام بتعبئة واقي الشمس، والملابس، والنظارات الشمسية، وطارد البعوض، والمناظير، والأجهزة المحمولة التي تعتبرها ضرورية، بالإضافة إلى ذلك يمكن تضمين بعض الوجبات الخفيفة إذا كان المسافر يرغب في تناول الطعام أثناء التنقل، بالإضافة إلى مصباح إذا كان المسافر يرغب في قراءة أو ترتيب متعلقات في الليل.

 

الحصول على كاميرا جيدة
تتيح للمسافر رحلة السفاري الإفريقية مشاهدة الحيوانات الرائعة، لذا يمكن التقاط هذه اللحظات التي لا تنسى من خلال التقاط صور رائعة، لذا يمكن الاستعداد للقيام بذلك عن طريق إحضار كاميرا جيدة في رحلة السفاري.
ستكون الكاميرا ذات إمكانيات التكبير الرائعة مثالية لأنها تتيح للمسافر التقاط صور عالية الجودة من بعيد، لا يتعين على المسافر إحضار عدسات كاميرا كبيرة الحجم ومتطورة إذا لم يكن المسافر مصورًا محترفًا.

 

سيدتي 

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