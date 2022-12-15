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الخميس، 15-12-2022 04:41 م

نصائح يجب معرفتها قبل السفر إلى اسطنبول

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الوكيل الإخباري - يرغب الكثيرون بزيارة اسطنبول لما تتميّز به من بيئة ثقافية رائعة ومزارات سياحية مُختلفة تشمل الحدائق ذات الطبيعة الخلابة والأماكن الترفيهية المتنوعة والأسواق التقليدية الفريدة. في الآتي، أبرز النصائح التي يجب معرفتها قبل السفر إلى اسطنبول.

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تجنب الزيارة في الصيف
مناخ اسطنبول معتدل مقارنة بالمدن الأخرى في المنطقة، قد لا تتجاوز درجات الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية في الظل، لكن الشمس حارقة وجافة جدًا.
بصرف النظر عن الحرارة الشديدة، يزور الكثير من السياح معالم اسطنبول في الصيف، مما يفسر ارتفاع أسعار الإقامة وصعوبة الحصول على حجز.

 

الحصول على تأشيرة إلكترونية
تتطلب معظم الجنسيات تأشيرة سياحية لدخول تركيا، يتوفر نظام التأشيرات الإلكترونية للبلد، والذي تم إطلاقه في عام 2013، لمواطني أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات وأستراليا (لا يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى تأشيرة)، تأشيرة الدخول المتعددة القياسية صالحة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا مع صلاحية 180 يومًا من تاريخ الإصدار.

 

تأمين السفر
تأمين السفر إلزامي لجميع الزوار الأجانب لتركيا، مرة أخرى، قد لا يُطلب تقديم دليل على التأمين إذا كان الشخص يسافر بتأشيرة إلكترونية.
تعتبر اسطنبول بشكل عام مدينة آمنة، ولكن يحدث النشل والجريمة أيضًا داخلها كغيرها من الوجهات السياحية الأخرى والأهم من ذلك، يمكن أن تكون الرعاية الصحية المحلية باهظة الثمن، لذلك من المفيد تغطيتها في حالة وقوع حادث أو مرض غير متوقع.


حجز مكان الإقامة مسبقًا
الحجز المسبق ضروري للسفر في فترة الذروة حيث تمتلئ العقارات ويمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير لحجوزات اللحظة الأخيرة.
استخدام تطبيقات التاكسي
هناك ثلاثة أنواع من سيارات الأجرة بنقاط أسعار مختلفة، سيارات الأجرة الصفراء، سيارات الأجرة الفيروزية، وسيارات الأجرة السوداء الفخمة.

 

 

سيدتي 

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