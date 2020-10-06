الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير




الثلاثاء، 06-10-2020 12:07 م

نصف مليار رحلة سياحية في الصين خلال أول إجازة منذ تفشي كورونا

rk_chresidents_210120


الوكيل الاخباري - قالت وزارة السياحة في الصين إن البلاد شهدت 425 مليون رحلة سياحية خلال 4 أيام.

اضافة اعلان

ونقلت وكالة الأنباء الصينية أن عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت في الأول من أكتوبر، وتستمر 8 أيام شهدت تدفقا لعائدات السياحة.


وتعتبر هذه العطلة الأولى في البلاد منذ تفشي فيروس كورونا نهاية العام الماضي في الصين.


وتقدر عائدات هذه الأيام الأربعة الماضية، بـ45 مليار دولار، حسب وزارة السياحة والثقافة الصينية.


وقدمت شركات السياحة رحلات مخفضة للمواطنين، وتذاكر بدون مقابل.
وسجلت الصين اليوم الثلاثاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 20 في اليوم السابق.


وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 31 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 27 قبل يوم.


وسجلت الصين 85482 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.


 

 

المصدر : سبوتنك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Passport-Pixabay.com_

تعرف على أقوى جوازات السفر في 2020

gettyimages-1209534351-05e69b621cb72ba31b761313019489e8371b443d-s800-c85

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع وتلامس الـ9000

Webp.net-resizeimage-2020-05-18T110342.556

رابع أكبر حيد مرجاني في العالم .. كنوز مخفية بالسعودية

A1-119

السعودية تستعد لانتعاشة سريعة في السياحة

dubai-(getty)

دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة

750455

أملج .. كنز كبير على شواطئ السعودية - فيديو

أخبار متعلقة
gettyimages-1209534351-05e69b621cb72ba31b761313019489e8371b443d-s800-c85

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع وتلامس الـ9000

dubai-(getty)

دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة

download

رحلات وهمية وملابس للبيع.. هكذا تعوّض شركات الطيران خسائرها

GettyImages-1211936233-1160x770

موسكو فقدت ستة ملايين سائح بسبب الوباء