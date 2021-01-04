نيويورك-تفرض-الحجر-الصحي-لمدة-14-يومًا-للمسافرين-الدوليين

الوكيل الإخباري _ بعد ظهور متغيرات جديدة لـ كوفيد 19، أدخل المسؤولون في نيويورك قواعد الحجر الصحي للمسافرين الدوليين ، حيث ان هناك مخاوف من ظهور سلالات جديدة في دول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

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واشار رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو عبر حسابه الرسمي على تويتر الى إن جميع الزوار سيُطلب منهم البقاء لمدة 14 يومًا في العنوان الذي قدموه عند الوصول.



وأضاف أن أي شخص يصل من المملكة المتحدة ستزوره الشرطة للتأكد من التزامه بالقواعد، وحذر دي بلاسيو من أن أولئك الذين يخالفونها سيتم تغريمهم 1000 دولار (737 جنيهًا إسترلينيًا) يوميًا.



تم تسجيل حوالي 18.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 326000 حالة وفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز حتى مطلع الاسبوع الحالي.



المصدر : traveltalez



