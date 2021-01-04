الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

مكالمة هاتفية تحول دون وقوع كارثة بعمان

الحكومة تنفي شائعة جديدة

خبر سار حول عودة عمل النوادي الصحية والرياضية بالاردن

العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت في معان - صور

توضيح حكومي حول إلغاء الحظر الشامل الجمعة

الحزن يخيم على بلدة ملكا بإربد لوفاة طالبة مدرسة

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول الزيادة على الأجور

توضيح من الضمان الاجتماعي بشأن الدعم التكميلي

أردني يناشد لإخلاء والدته من أوكرانيا إلى المملكة بسبب مرضها

وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

الإثنين، 04-01-2021 02:22 م

نيويورك تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمسافرين الدوليين

نيويورك-تفرض-الحجر-الصحي-لمدة-14-يومًا-للمسافرين-الدوليين


الوكيل الإخباري _ بعد ظهور متغيرات جديدة لـ كوفيد 19، أدخل المسؤولون في نيويورك قواعد الحجر الصحي للمسافرين الدوليين ، حيث ان هناك مخاوف من ظهور سلالات جديدة في دول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

اضافة اعلان

واشار رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو عبر حسابه الرسمي على تويتر الى إن جميع الزوار سيُطلب منهم البقاء لمدة 14 يومًا في العنوان الذي قدموه عند الوصول.


وأضاف أن أي شخص يصل من المملكة المتحدة ستزوره الشرطة للتأكد من التزامه بالقواعد، وحذر دي بلاسيو من أن أولئك الذين يخالفونها سيتم تغريمهم 1000 دولار (737 جنيهًا إسترلينيًا) يوميًا.


تم تسجيل حوالي 18.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 326000 حالة وفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز حتى مطلع الاسبوع الحالي.


المصدر : traveltalez

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Taman-mini-indonesia-indah-

أفضل الوجهات والأماكن السياحية في جاكرتا

moscou

دون بحر .. موسكو تحتضن ركوب الأمواج وشاطئ رملي في 2023

Patenggang-Lake

السياحة في باندونج

حقيبة-السفر-المثالية-5-نصائح-لاختيارها

5 نصائح لاختيار حقيبة السفر المثالية

b1f6380c3dbfdb5dc6dc32ad3685ff31

مصر .. تحذير عاجل إلى المسافرين أجواء غير مستقرة

Istanbul-Aviation-Museum

تعرف على أهم المتاحف في اسطنبول

أخبار متعلقة
رحلات-بحرية

الرحلات البحرية .. 5 نصائح للسفر بدون اصابات

Hot-Air-Balloon

التزلج على الجليد .. شتاء استثنائي في الأناضول