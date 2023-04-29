هام للمسافرين: نصائح ضرورية عند السفر بمفردك مع الأطفال

الوكيل الإخباري - يرغب البعض السفر بشكل منفرد في الرحلات السياحية وقد يصطحب البعض الآخر الأطفال أثناء السفر، لذا يجب التأكد من بعض الأمور والنصائح الهامة عند السفر مع الطفل.



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خطط مسبقًا واشرك الأطفال قدر الإمكان

كلما زاد عدد الآباء والأمهات القادرين على التخطيط للأشياء زادت قدرتهم على الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم مع الأطفال، لذا يجب التخطيط بطريقة مسبقة للرحلة السياحية ومشاركة الطفل في البرنامج السياحية أثناء السفر لزيادة الاستمتاع طوال فترة الإقامة.



الواقعية باختيار الوجهة

جولة لمشاهدة معالم المدينة متعددة الأيام، أو تحديد نوع العطلة التي يمكن فيها الجلوس بجانب المسبح للاسترخاء، لذا يجب تحديد الأنشطة التي يمكن فعلها والقيام بها أثناء فترة العطلة وتوضيحها للطفل.



البحث عن الصفقات

ينصح بضرورة البحث الجيد عن الصفقات والخصومات التي تقوم الشركات والفنادق وغير ذلك بتحديدها وخاصًة عند اصطحاب الأطفال خلال الرحلة السياحية، حيث أن هذه الطريقة تكون سببًا في توفير الكثير من الأنشطة التي يحبها الأطفال بشكل مجاني أو بأسعار معقولة.



التنقل

بغض النظر عن مدى التفكير في الأمور أو مدى الاستعداد، يجب تذكر أن الأشياء في بعض الأحيان تنحرف عن مسارها، لذا يجب إخبار الطفل بأن هناك بعض الأمور والأحداث التي تطرأ بطريقة مفاجئة وفي هذا التوقيت يجب معالجتها بطريقة جيدة دون الشعور بالإنزعاج خلال الرحلة.



مشاركة الأطفال في التخطيط

ينصح بالسماح للأطفال أن يشاركوا في التخطيط لمسار الرحلة، فإن الأمر يستحق التحدث مع الأطفال حول الرحلة قبل أخذ خطوة السفر مع الأطفال الأكبر سنًا، سيرغبون في المشاركة في التخطيط واختيار الرحلة التي تكون مناسبة للجميع (أو على الأقل التنازلات بشأن ما يريده الجميع) سيكون دائمًا أكثر متعة.

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