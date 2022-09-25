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الأحد، 25-09-2022 04:13 م

هذه أجمل القلاع في العالم

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الوكيل الإخباري - لا يوجد شيء يضاهي إحساس مشاهدتكِ إحدى القلاع العملاقة، في وسط مدينة تاريخية مميزة، والاطلاع على التاريخ والحكايات المميزة، التي دارت داخل هذه القلاع.

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1. قلعة شلوس شفيرين - ألمانيا
تعد "شلوس شفيرين" (Schloss Schwerin)، في ألمانيا، قلعة خرافية؛ إذ إنها محاطة بالبحيرات والغابات، وتتميز بأبراج مذهلة تصل إلى السماء، وتعلوها قباب وقمم ذهبية.

 

2. قلعة بلارني - أيرلندا
 تقع قلعة "Blarney Castle"، التي تعود للقرون الوسطى بالقرب من مدينة "Cork" في أيرلندا، ويعود تاريخها إلى عام 1446، وهي واحدة من أشهر مناطق الجذب في أيرلندا، وتجذب الآلاف من الزوار الذين يرغبون في الصعود إلى القمة، وتقبيل "Blarney Stone" الشهير.

 

3. قلعة أوساكا - اليابان
 قلعة أوساكا جميلة في حد ذاتها، كما أنها تنبض بالحياة خلال موسم أزهار الكرز، وذلك عندما تحول الأزهار المناظر الطبيعية في حديقة قلعة أوساكا بارك إلى ظلال رائعة من اللون الوردي.

 

4. قلعة أوشيسار - تركيا
القلعة مصنوعة من الصخور الصلبة، مع غرف وسلالم مجوفة من الصخر نفسه. تقول منظمة اليونيسكو: يعتقد أن تعود هذه القلعة إلى القرن الرابع، حيث كانت مجتمعات المرسى الصغيرة تعمل وفقاً لتعاليم باسيليوس الكبير، أسقف قيصري، وبدأ يسكن الخلايا المحفورة في الصخر.

 

 5. قلعة نويشفانشتاين - ألمانيا
 تبدو قلعة نويشفانشتاين كأنها مأخوذة من حكاية خيالية؛ فهي واحدة من أشهر القلاع حول العالم، حيث يزورها ما يزيد عن 6000 شخص يومياً.

 

6. قلعة هوهن ويرفن - النمسا
  تعد قلعة هوهن ويرفن من أروع القلاع حول العالم، فقد بُنيت على قمة من المرتفعات العالية فوق مدينة ويرفن النمساوية، في وادي سالزاتش، كما أنها محاطة بمجموعة من جبال الألب، وسلسلة جبال تينينجبيرجي، فلا يوجد أروع من مشاهدة هذا المنظر الساحر.

 

 

زهرة الخليج

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