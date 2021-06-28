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الإثنين، 28-06-2021 03:38 م

هكذا يمكنك تكوين صداقات جديدة خلال سفرك

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الوكيل الإخباري - هل تتسائل عزيزي المسافر عند السفر عن كيفية تكوين صداقات في مدينة جديدة؟ ربما تكون على دراية جيدًا بالنصائح الشائعة حول كيفية تكوين صداقات في وجهة سفر جديدة بالنسبة لك، إلا أن هناك بالفعل بعض الطرق الذكية لتكوين صداقات جديدة وإيجاد أصدقاء جيدين مدى الحياة .

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النصائح الواردة لتكوين صداقات جديدة في بلاد السفر:

 

1- الاشتراك في الدورات أو الفرق لتكوين صداقات
يعد التسجيل في الدورات أو الأحداث التي تهتم بها طريقة رائعة لمقابلة أشخاص ذوي تفكير مماثل، حيث يمكنك التواصل معهم حول اهتمامك المشترك، وتعتبر الدورات التدريبية التي تتعلم فيها مهارة جديدة مفيدة للغاية لتكوين صداقات وهي طريقة سهلة لبدء المحادثات مع الأشخاص، لأن هناك موضوع مشترك للحديث عنه. ويؤكد الكثير من السائحين على أن دروس الطبخ تعد رائعة في هذا المجال، لأنك ستضطر حتماً للاقتران بشخص ما وهذا سوف يكسر الحواجز بسرعة.

 

2 - الذهاب إلى أين يذهب المحليون

لا تخف من الخروج لتناول وجبة أو مشروب بمفردك، وحاول الابتعاد عن المناطق السياحية والتوجه إلى المناطق التي يرتادها السكان المحليون، قد يعني هذا الخروج قليلاً من وسط المدينة ، ولكنك ستكتشف أيضًا حيًا جديدًا ونأمل أن تتعثر في بعض الجواهر الخفية الحقيقية من المعالم السياحية الخفية التي ستضيف لك الكثير خلال الرحلة.

تُعد المطاعم  والمقاهي مكانًا رائعًا للتواصل الاجتماعي وإجراء المحادثات ، حيث عادةً ما يكون الأشخاص في مزاج اجتماعي لطيف،، وقد يكون بدء المحادثة أسهل كثيرًا في هذه البيئة، لذا لا تتردد عن التواصل، و يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل سؤال شخص ما عما يوصيه بالطلب في القائمة باعتبارك سائح بالمدينة وتريد الحصول على مشورته ، أو إذا كنت تتساءل عما إذا كان بإمكانهم مساعدتك في ترجمة شيء ما إلى اللغة المحلية وهكذا.

 

3- استخدام تطبيقات وسائل الإعلام الاجتماعية لاكتساب صداقات
قبل الانتقال إلى مدينة جديدة ، قم بإجراء بعض الأبحاث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ومعرفة ما إذا كنت تعرف أي شخص قريب منك أو حتى تعرفه من خلال العمل قام بالفعل بهذه الخطوة ، وتواصل معه .
تعتبر هذه جهات اتصال رائعة، ويمكن أن تفيدك ببعض النصائح والدعم، كما تعد التطبيقات واحدة من أسهل الطرق لمقابلة أشخاص جدد وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك استخدامها حسب اهتماماتك أيضًا، ويعد الانضمام إلى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي للمغتربين طريقة رائعة لمقابلة أشخاص انتقلوا من الخارج أيضًا ويمكنهم مساعدتك.

 

 

المصدر - المسافر العربي 

 

















 




 

 


 

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