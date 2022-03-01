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الثلاثاء، 01-03-2022 03:47 م

هكذا يمكنك تناول أطعمة صحية أثناء السفر

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الوكيل الإخباري - قد يبدو اعتماد نظاماً غذائياً صحياً في المنزل أمراً بسيطا نسبياً، ولكن يمكن أن يكون اتباع نفس النظام الصحي أثناء السفر مهمة أصعب بكثير، فعادة ما يضطرنا السفر والترحال لتغيير النظام الغذائي مما يؤدي لتقلبات في الوزن وشعور بالذنب.

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ومن هنا نسرد فيمايلي حيلاً لتناول أطعمة صحية أثناء السفر؛

-حمل علبة فواكه مجففة
الخطأ الأكثر شيوعاً الذي نرتكبه أثناء السفر هو تناول العديد من الوجبات الخفيفة غير الصحية لإشباع جوعنا، لذلك يعتبر أفضل حل لذلك هو حمل الفواكه المجففة معك واستخدامها كوجبة خفيفة صحية في كل مرة تشعرين فيها بالجوع.


-إضافة الفواكه الطازجة لوجباتك
توقفي أثناء التجول واشتري فواكه طازجة من الطريق، حيث يعتبر الموز والتفاح والعنب والفراولة من الخيارات الرائعة، وإذا كانت الفواكه المجففة غير قادرة على إرضاء جوعك، يمكن للفواكه الطازجة أن تشعرك بالشبع، فضلاً عن تعويض بقية وجباتك غير الصحية.


-الحفاظ على رطوبة جسمك
هناك علاقة وثيقة بين رطوبة الجسم والنظام الغذائي الصحي، حيث يساعد شرب كمية كافية من الماء على تعزيز عملية الأيض ومنع الجفاف، وبذلك يعزز صحة جهازك الهضمي ويمنع أي مشاكل في المعدة.


-تجنب الوجبات الدهنية الثقيلة
أثناء السفر وقضاء الإجازات، يميل معظمنا إلى تناول الأطعمة سريعة التحضير والمليئة بالدهون الثقيلة مما يخل بتوازن النظام الغذائي الصحي بالكامل، لذلك حاولي استبدال هذه الوجبات الدهنية الثقيلة بأخرى أخف، وفي حال عجزت عن ذلك، احرصي على تقليل الحصة التي تتناولينها.

 

زهرة الخليج

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