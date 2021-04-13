هلال رمضان يظهر تحت الماء في العقبة - فيديو

الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية العقبة للغوص في الأردن بقدوم شهر رمضان على طريقتها الخاصة، ووجهت التهنئة من تحت الماء.

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ونشرت الجمعية مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك، يظهر غواصين تحت الماء، يرتدون الزي الأردني، ويحملون لافتة مكتوب عليها "جمعية العقبة للغوص..كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك"، على أنغام الأنشودة الرمضانية "مرحب مرحب يا هلال"، وعلى جانبيها الأعلام الأردنية.





كما يظهر الفيديو أحد الغواصين وهو يحمل مجسم لهلال مع "فانوس" رمضان ويغوص، فيما يحمل غواصا آخر مجسم "فانوس" رمضاني أيضا، ويغوص غواص آخر تحت الماء ويحمل مجسم هلال أيضا.



وفي نهاية الفيديو يظهر أحد الغواصين يقوم بصب القهوة العربية لغواص آخر.



