هونولولو وجهة سياحية لا تفوت

الوكيل الإخباري - هونولولو هي عاصمة هاواي ونقطة الدخول الرئيسية لمعظم زوار الولاية. يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق الرحلات الجوية المباشرة من أمريكا الشمالية وآسيا والوجهات حول جنوب المحيط الهادئ، وتعتبر هاواي وجهة سياحية رئيسية، حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالشواطئ والمناخ الاستوائي الجذاب.

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في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في هونولولو:

يو إس إس أريزونا التذكاري



يُعد نصب يو إس إس أريزونا التذكاري أكثر مناطق الجذب السياحي زيارة في هاواي. يطفو النصب التذكاري فوق البقايا الغارقة للسفينة يو إس إس أريزونا، التي دمرت، مع 1177 من أفراد الطاقم، في 7 ديسمبر 1941.

تبدأ الجولات المجانية للنصب التذكاري في مركز زوار بيرل هاربور بفيلم عن الهجوم وسياقه التاريخي، وبعد ذلك يصعد الزوار على متن قارب للبحرية الأمريكية ويتم إحضارهم إلى النصب التذكاري. هنا، يمكنك مشاهدة الجدار الرخامي الضخم، والذي نقش عليه أسماء كل من فقدوا حياتهم عندما قصفت السفينة. نظرًا لشعبية الجولة، يجب على الزوار الوصول مبكرًا لتأمين التذاكر أو حجز مكان في وقت مبكر.

متحف هونولولو للفنون



ما يقرب من نصف القطع البالغ عددها 50000 في متحف هونولولو للفنون موجودة في مجموعة الفن الآسيوي، مما يؤكد مدى تأثير الثقافة الآسيوية في هاواي. مع أكثر من 23000 قطعة، تشتهر هذه المجموعة بتمثيلها للفن الياباني والصيني والكوري. بطبيعة الحال، يعد فن هاواي أيضًا محورًا رئيسيًا لمعارض المتحف، مع مجموعة واسعة من الوسائط التي تمثل فناني هاواي من القرن الثامن عشر حتى اليوم.

محمية خليج هانوما الطبيعية

خليج هانوما هو خليج طبيعي فريد يتكون داخل فوهة بركان قديم. في الماضي، كان عبارة عن وجهة غطس شهيرة لدرجة أنها أصبحت ملوثة وتضررت من الإفراط في الاستخدام. بفضل جهود الاستعادة التي بدأت في عام 1990، أصبح الخليج اليوم نقيًا، ويزدهر نظامه البيئي، مما يسمح للزوار بالاستمتاع حقًا بالشعاب المرجانية والعديد من سكانها.

المصدر - سيدتي

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