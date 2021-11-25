الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 35

كارفور تعلن عن أبرز سبعة عروض مميزة خلال حملة جمعة كارفور

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا

لقاء تشاوري لهيئة الاعتماد ورؤساء الجامعات الأردنية في الزيتونة

فرنسا تواجه الموجة الخامسة لكورونا بجرعة ثالثة معززة

الهناندة يلتقي وفد كلية الدفاع الوطني الإماراتية

إقليم البترا والتربية توقعان اتفاقية لاستحداث مركز تنمية مجتمع محلي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى نجم والعربيات والقاضي

وزير الخارجية يلتقي وفداً من كلية الدفاع الوطني الإماراتية

محاضرة توعوية حول تنظيم النسل في إربد

الخميس، 25-11-2021 04:14 م

هونولولو وجهة سياحية لا تفوت

tourism-in-honolulu


الوكيل الإخباري - هونولولو هي عاصمة هاواي ونقطة الدخول الرئيسية لمعظم زوار الولاية. يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق الرحلات الجوية المباشرة من أمريكا الشمالية وآسيا والوجهات حول جنوب المحيط الهادئ، وتعتبر هاواي وجهة سياحية رئيسية، حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالشواطئ والمناخ الاستوائي الجذاب.

اضافة اعلان

 

في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في هونولولو:

 

يو إس إس أريزونا التذكاري

يُعد نصب يو إس إس أريزونا التذكاري أكثر مناطق الجذب السياحي زيارة في هاواي. يطفو النصب التذكاري فوق البقايا الغارقة للسفينة يو إس إس أريزونا، التي دمرت، مع 1177 من أفراد الطاقم، في 7 ديسمبر 1941.
تبدأ الجولات المجانية للنصب التذكاري في مركز زوار بيرل هاربور بفيلم عن الهجوم وسياقه التاريخي، وبعد ذلك يصعد الزوار على متن قارب للبحرية الأمريكية ويتم إحضارهم إلى النصب التذكاري. هنا، يمكنك مشاهدة الجدار الرخامي الضخم، والذي نقش عليه أسماء كل من فقدوا حياتهم عندما قصفت السفينة. نظرًا لشعبية الجولة، يجب على الزوار الوصول مبكرًا لتأمين التذاكر أو حجز مكان في وقت مبكر.

 

متحف هونولولو للفنون

ما يقرب من نصف القطع البالغ عددها 50000 في متحف هونولولو للفنون موجودة في مجموعة الفن الآسيوي، مما يؤكد مدى تأثير الثقافة الآسيوية في هاواي. مع أكثر من 23000 قطعة، تشتهر هذه المجموعة بتمثيلها للفن الياباني والصيني والكوري. بطبيعة الحال، يعد فن هاواي أيضًا محورًا رئيسيًا لمعارض المتحف، مع مجموعة واسعة من الوسائط التي تمثل فناني هاواي من القرن الثامن عشر حتى اليوم.

 

محمية خليج هانوما الطبيعية

خليج هانوما هو خليج طبيعي فريد يتكون داخل فوهة بركان قديم. في الماضي، كان عبارة عن وجهة غطس شهيرة لدرجة أنها أصبحت ملوثة وتضررت من الإفراط في الاستخدام. بفضل جهود الاستعادة التي بدأت في عام 1990، أصبح الخليج اليوم نقيًا، ويزدهر نظامه البيئي، مما يسمح للزوار بالاستمتاع حقًا بالشعاب المرجانية والعديد من سكانها.

 

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
31052

نصائح وفن ترتيب حقيبة السفر

kyb-taon

أفضل الوجهات السياحية بأفريقيا

الاماكن-السياحية-في-برلين

السياحة في برلين ترضي جميع أذواق المسافرين

30252

قبرص وجهة هواة الثقافة والآثار

أفضل-5-مناطق-سياحية-في-المكسيك-لقضاء-عطلة-على-الشاطئ

أفضل 7 أماكن للزيارة بالمكسيك

29691

أغراض وأماكن تنقل عدوى كورونا داخل الفنادق

أخبار متعلقة
160731_1e364aed89

جزر زنجبار مثالية لمحبي رحلات السفاري والاستكشاف

26583

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في لويزيانا

25762

أبرز الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ميامي

24741

اشهر الأماكن السياحية في مدينة برن عاصمة سويسرا

tourism-in-Chicago

اماكن تستحق الزيارة في ولاية شيكاغو الامريكية

1485518726-8412-n-diego-county-fair-3741fafa

أفضل الأماكن السياحية في سان دييغو