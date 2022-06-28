وجهات أوروبية حالمة للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - الجميع يبحثون عن وجهات أوروبية مميزة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بطريقة مميزة، وذلك لكونها تقدم نشاطات واسعة وأماكن سياحية عديدة، ومناطق ترفيهية مختلفة تناسب جميع أفراد العائلة.

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لذلك في هذا التقرير، جمعنا أفضل الوجهات الأوروبية الحالمة للاختيار من بينها، والاستمتاع بها في إجازة عيد الأضحى مع أسرتكِ.

1. بلغاريا

تختلف بلغاريا كوجهة سياحية أوروبية عن بقية الوجهات الأخرى، حيث إنها تقدم للسائحين وجهات مختلفة وعديدة، كما أن الصيف هو الوقت المناسب للذهاب إليها، للاستمتاع بأشعة الشمس الرائعة والمناظر الخلابة للمدينة، خاصة أن المتنزهات أغلبها على ارتفاعات عالية، لذلك تمنحك إطلالات مشرقة وجذابة.

2. ألبانيا

تعد ألبانيا المذهلة كنزاً في جنوب شرق أوروبا، وتضم المدينة الأوروبية المميزة العديد من المواقع الأثرية والقلاع القديمة، بجانب الجبال الشاهقة وأشهرها جبال الألب الألبانية التي عليك زيارتها بالتأكيد، كما يمكنك قضاء أوقات مميزة أثناء ركوب أطول تلفريك فوق الجبال، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة.



3. النمسا

تقدم النمسا لك ولأسرتك إجازة عيد أضحى لا تُنسى، حيث يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة والتجارب التي تقومون بها لأول مرة، أو حتى الاستمتاع بالطبيعة والشواطئ الخلابة مع أشعة الشمس، بجانب تذوق الأطعمة المحلية التي تقدم تجربة تذوق رائعة.

4. صربيا

صربيا تعتبر واحدة من اقدم المدن في اوروبا ووجهة رائعة من وجهات السياحة ، تتنوع فيها خيارات الترفيه والتسوق اضافة الى العديد من المعالم التاريخية التي يرجع تاريخ بعضها الى عصور ماقبل الميلاد

تعتبر السياحة في صربيا رخيصة الى حد كبير ومعظم سكانها يتحدثون الانجليزية لذا يجد زوّار المدينة راحة في التنقل والتعامل معهم

زهرة الخليج

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