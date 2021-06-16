وجهات داخلية ممتعة في دبي - صور

الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجات حرارة الصيف في دبي، تتجه الأنظار نحو الأماكن المغلقة والمكيفة، حيث تعج هذه الإمارة بأماكن الترفيه والتثقيف والتجارب العائلية الممتعة المغطاة.

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وفيما يلي نقدم لكم قائمة بأبرز الوجهات الداخلية التي تقدم تجارب مميزة للعائلات :

دبي مول





يحتضن دبي مول أكبر حوض مائي مغلق في العالم وحلبة تزلج مصممة وفقاً للمعايير الأولمبية، والتي توفر جلسات التدريب لتعزيز مهارات التزلج، وغيرها من المحطات التي تضمن للعائلات قضاء يومٍ استثنائي، عدا عن توافر عدد كبير من المقاهي والمطاعم داخل دبي مول.

سكي دبي





تم اختياره كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم لعدة مرات كخيار مثالي لقضاء أجمل الأوقات، حيث يضم خمسة مسارات تزلج بأطوال ومستويات صعوبة متفاوتة تناسب مختلف المهارات، ويضم مدرسة تزلج داخلية تقدم دروساً خاصةً للمبتدئين والمحترفين تحت إشراف مدربين مختصين.

ذا جرين بلانيت



تعد القبة البيئية "ذا جرين بلانيت" المكان المثالي لاستكشاف أجواء الغابات الاستوائية،مع أكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات والطيور، وهي تتيح للضيوف من جميع الأعمار مشاهدة حيوانات الكسلان أو الليمور تتنقل بين الأشجار، فضلاً عن فرصة رؤية حيوانات الوالبي أو ثعابين السجاد، وتتنوع التجارب الاستثنائية في ذا جرين بلانيت مثل مغامرة التخييم في الغابة المطيرة، الغوص بين أسماك البيرانا، أو تسلم مهام حارس الحديقة ليوم واحد.

برواز دبي





يوفر برواز دبي إطلالات بانورامية على دبي من ارتفاع 150 متراً، حيث يطل على دبي القديمة والحديثة في آن معاً.



أوبرا دبي



تستضيف دار أوبرا دبي، المصممة على شكل قارب شراعي تراثي، مجموعة من العروض الكوميدية، حفلات الروك، البوب، الجاز، وأشهر المسرحيات حول العالم وغيرها من البرامج الفنية. ويمكن أيضاً للزوار الذهاب في جولة إلى ما وراء الكواليس للتعرف على طابعها المعماري، وأسرار المسرح، ومشاهدة المنحوتات والأعمال الفنية المميزة ضمن الوجهة ومحيطها.

متحف الغموض



يزخر متحف الغموض في منطقة السيف بغرف مليئة بالخدع البصرية المذهلة، مثل غرفة تحدي الجاذبية المائلة، الغرفة اللامتناهية وكذلك المقلوبة، ويمكن للعائلات التوجه إلى نفق الدوامة الأول من نوعه في المنطقة، وهو عبارة عن أسطوانة دوّارة تأخذهم في مغامرة مليئة بالإثارة والتشويق.



صالة رول دي إكس بي Roll DXB



افتتحت مؤخراً في ميناء راشد، لتصبح الوجهة المثالية لعشاق التزلّج على العجلات على وقع أنغام الديسكو الكلاسيكية، من جميع الأعمار والمستويات، وتقدم خدمة تأجير الزلاجات، وكذلك دروساً تعليمية تتيح لهم تطوير مهاراتهم الأساسية وتعلم حركات راقصة.



متاهة جامبل التفاعلية والمغلقة



توفر تجربة مفعمة بالتحدي والمنافسة، حيث يخوض المتسابقون مغامرات مشوقة تختبر قدراتهم الذهنية والمعرفية ومهارات حل الألغاز وقوة التحمل. وتقدم المتاهة أكثر من 20 تحدياً، ما يضمن للضيوف معاودة التجربة مراراً لحل الألغاز واستكشاف إمكانياتهم البدنية والذهنية.



عالم دبي للرياضة



يقدم بيئة آمنة تلبي معايير السلامة والمتعة التي يحتاج إليها محبي الرياضات، حيث يضم مجموعةً من جلسات التدريب الرياضية والأكاديمية لمختلف الأعمار، وأيضا مجموعة من الأنشطة بما فيها كرة القدم والسلة والكريكت وكرة الريشة وغيرها الكثير.





المصدر - سيدتي