وجهات رومانسية للذهاب إليها في سبتمبر

الوكيل الإخباري - كلما انخفضت درجة الحرارة، ازدادت الرومانسية. ومع بداية فصل الخريف، تبدأ هذه الأجواء في الانفجار، وسواء كنتِ ترغبين في الاستمتاع بالطقس الشتوي، أو الهروب إلى جزيرة استوائية، يعد شهر سبتمبر الرومانسي هو الوقت المثالي للفرار مع شريكِ للاستمتاع بأجواء مميزة.





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أكثر الوجهات رومانسيةً



1. ليفي - فنلندا

إذا كنتِ تفضلين أجواء الطقس اللطيفة مع سقوط الأمطار، فعليكِ الاستمتاع بها في ليفي بدولة فنلندا، خاصة عند الاستلقاء في كوخ الإسكيمو الزجاجي، أثناء التحديق في عرض رائع للشفق القطبي الأكثر رومانسية.

2. كيب تاون - جنوب أفريقيا

يعد شهرا سبتمبر وأكتوبر من أفضل أوقات السنة التي يمكنكِ قضاؤها في كيب تاون، حيث تكون ممطرة من نوفمبر إلى فبراير، وجافة من مايو إلى أكتوبر، ما يسمح لكِ وشريكِ بالاستمتاع بالحياة البرية والمناطق الطبيعية الرائعة، واكتشاف المناطق المشهورة، مثل: Cape Winelands، وBoschendal، والتجول في حي Cape Malay الملون في كيب تاون.

3. كو كوت - تايلاند

عادة يتم تجاهل هذه الجزيرة النائية غير المعروفة الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لتايلاند مع كمبوديا لجزر أكبر وأكثر ازدحاماً، وهذا هو سبب كونها مثالية للرومانسية.

4. راجستان - الهند

تشتهر راجستان بقصورها المزخرفة والمدن الملونة (جايبور "المدينة الوردية"؛ جودبور "المدينة الزرقاء"، وجايسالمر "المدينة الذهبية")، والمناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة، قد تكون من أكثر الأماكن حلماً في العالم.

5. جزر المالديف

قد تكون جزر المالديف من أكثر الوجهات المثالية لفصل الصيف، لكن يمكنكِ زيارتها خلال الخريف والشتاء أيضاً، للاستمتاع بأجواء الرومانسية والهدوء الحالم.

زهرة الخليج

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