وجهات سفر.. ننصحك بزيارتها هذا العيد

الوكيل الإخباري - في إجازة العيد، يفكر الكثيرون في السفر والذهاب للتنزه بأحد الأماكن للترفيه عن أنفسهم، وفي حال كنتِ منهم ومحتارةً في المكان الذي تذهبين إليه، فإننا نرصد لكِ هنا مجموعةً من المناطق، التي يمكنكِ زيارتها، والاستمتاع فيها.

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سيشل:

في هذه الدولة الواقعة بأفريقيا، والموجودة في المحيط الهندي، والمكونة من عدة جزر، ستتمكنين من الاسترخاء على الشواطئ البيضاء في منتجعاتها، واستكشاف جبال الحجر، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية.

سويسرا:

الإقامة في أحد الفنادق، الموجودة بجنوب غرب سويسرا، هو أمر مميز للعائلات التي ترغب في اكتشاف بحيرات جبال الألب الخلابة، كما يمكنكِ زيارة مصنع "كالير" للشوكولاته، وفكّري في القيام برحلة بالدراجة الكهربائية.



أوبود:

تقع هذه المدينة في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث تنتشر فيها حقول الأرز والأودية المُنحدرة، كما تشتهر بمعالمها التراثية والثقافية، إضافةً إلى أنها تضم الكثير من المناطق الجاذبة للسياح، بما في ذلك: كهف Elephant، وشلال Tegenungan، ما يجعلها ملاذاً مثالياً أيضاً لمحبي الطبيعة.



صقلية:

في حال كنتِ تبحثين عن المكان المثالي لقضاء عطلة عائلية، فإن هذه الجزيرة الإيطالية تُقدم لكِ باقاتٍ من الأنشطة المصممة خصيصًا للعائلات، ووفرةً في الخيارات.



إسطنبول:

استمتعي بتجربة رائعة في شبه جزيرة إسطنبول، التي افتتحت حديثاً، والتي تقع في منطقة ميناء كاراكوي، بالقرب من المعالم السياحية، مثل: برج غلطه، ومسجد آيا صوفيا، والمسجد الأزرق.



المملكة المتحدة:

من المؤكد أن المملكة المتحدة هي أحد الأماكن المفضلة، حيث ستجدين المتعة فيها بكل مكان، من التسوق في شارع أكسفورد بلندن، إلى الهروب إلى مدينة برايتون الساحلية، مع وجود العديد من الأشياء المختلفة التي يمكنكِ القيام بها.



إسبانيا:

لقضاء عطلة مليئة بالإثارة وبالمأكولات اللذيذة والموسيقى والرقص والفنون والأدب والهندسة المعمارية الرائعة وغير ذلك الكثير، توجهي إلى إسبانيا، إذ ستجدين فيها كل ما يمكن القيام به أنتِ وأحباؤك.



جزر المالديف:

من الشواطئ الرملية البيضاء، ومياه البحر الزرقاء، إلى الخصوصية المطلقة، وكرم الضيافة، والأنشطة التي لا نهاية لها.. تعد جزر المالديف ملاذاً فاخرًا مثالياً لقضاء عطلةٍ مريحة، لذا، سواء كنت تبحثين عن عطلة مناسبة للعائلة أو مكان لقضاء بعض المرح مع أصدقائك، فهذه الجزيرة هي بالتأكيد واحدة من أفضل وجهات السفر.



اليونان:

يوجد الكثير مما يمكنك رؤيته في هذه الدولة، من المناظر الخلابة للبحر، والمطاعم النابضة بالحياة، والمتاحف، وغير ذلك الكثير، كما تتضمن اليونان كميات لا حصر لها من الاسترخاء والمتعة والترفيه، وهي بالتأكيد واحدة من أفضل وجهات السفر للعائلة.



قبرص:

تُعرف بأنها واحدة من أكثر الجزر شهرة في البحر الأبيض المتوسط، وهي الوجهة المثالية للعائلات والأصدقاء، وحتى الذهاب في رحلةٍ فردية، إذ يمكن القيام فيها بالكثير من الأنشطة، مثل: زيارة المواقع التاريخية في كيرينيا، أو استكشاف العاصمة نيقوسيا، أو الاسترخاء على الشاطئ.

زهرة الخليج