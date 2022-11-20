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الأحد، 20-11-2022 03:45 م

وجهات سياحية أوروبية مناسبة للأطفال

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الوكيل الإخباري - عند التخطيط للسفر برفقة الأطفال، يجب اختيار المدن الصديقة للمشاة أو التي تتمتع بوسائل نقل عام جيدة. وفي مناسبة اليوم العالمي للطفل.

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أفضل الوجهات الشهيرة بالمعالم الجذابة والمناسبة لجميع الأعمار من المتاحف ذات المستوى العالمي إلى حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية.

 

ميونيخ

ميونيخ مدينة مذهلة، مزينة بواجهات الباروك، والمنازل الخيالية، وقلعة القصص المصورة المثالية. مكان رائع لبدء عطلة في ميونيخ هو الساحة الرئيسية، التي تستضيف المهرجانات وأسواق الشوارع، وهي مليئة بالباعة وفناني الشوارع. تشتهر بأنها موطن غلوكينسبيل، وهي ساعة رسوم متحركة شهيرة تضم 32 شخصية تقدم عرضًا مدته 10 دقائق بينما تدق الأجراس؛ هناك عرضان يوميًا في الشتاء.

 

من جهة ثانية، سيثير قصر نيمفينبورغ الضخم إعجاب الأطفال والكبار على حد سواء، حيث يمتد بطول نصف كيلومتر. هنا، سوف تجد مساكن ملكية فخمة، وقاعات مزخرفة مثل قاعة المرايا، والإسطبلات القديمة مع العربات الملكية.

 

لندن

برج لندن هو مكان يستهوي الأطفال، غالبًا بسبب تاريخه الطويل والمروع إلى حد ما، والذي يجذب الخيال. على الرغم من أن الأطفال قد يضيعون العناصر الأكثر دقة في الهندسة المعمارية للمدينة، إلا أنهم سوف ينبهرون بجاذبية مباني البرلمان، وسوف يتذكرون باعتزاز رؤية ساعة بيج بن وجسر البرج.

 

براغ

قد لا تكون براغ هي المكان الأول الذي تفكر فيه العائلات عند التخطيط لإجازةمع الأطفال، ولكن من المؤكد أن قلعة القصص الخيالية، والهندسة المعمارية الجميلة، والمواقع القديمة الرائعة ستثير إعجاب أفراد العائلة كافة.

 

 

 

سيدتي

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