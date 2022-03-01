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الثلاثاء، 01-03-2022 03:15 م

وجهات سياحية عليك زيارتها في زنجبار

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الوكيل الإخباري - تعد زنجبار واحدة من أشهر الأماكن الساحرة في إفريقيا، فهي مجموعة من الجزر الواقعة في المحيط الهندي، ويصل عددها تقريبًا لـ 52 جزيرة، أكبرها هي جزيرة زنجبار التي تضم وجهات سياحية عديدة.

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1. المدينة الحجرية
تُعرف المدينة الحجرية بأنها الجزء الأقدم من مدينة زنجبار، تمزج بين الموروثات الفارسية والعربية والهندية والأوروبية لخلق وجهة لا تنسي، ونظرًا لأهميتها يتم إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

 

2. غابة جوزاني
يأتي معظم زوار هذه الغابة، من أجل الاستمتاع بالمساحات الواسعة والخضار الخلاب، وهي نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، جزء من حديقة خليج جوزاني تشواكا الوطنية يضم مجموعة من الأشجار الكثيفة وعدد لا نهائي من الحيوانات والطيور والقرود التي تتميز بجمال خاص نظراً لعزلتها آلاف السنين عن الأنواع الأخرى في البر الأفريقي.

 

3. سوق فورودهاني
في أعماق المدينة الحجرية، تتحول حدائق فورودهاني إلى سيرك من الروعة، فهي عبارة عن سوق للطعام وسط الأضواء الليلية المذهلة، تضم مجموعة من الطهاة االذين يلعبون بالأطباق والنكهات وتضم العديد من أنواع الطعام المألوفة والمختلفة التي عليك تجربتها لمرة واحدة في حياتك.

 

4.بيت العجائب
يعود تاريخ بيت العجائب إلى عام 1883، عندما أمر السير برغش بن سعيد البوسعيد ببنائه، السلطان الثاني لزنجبار، وتعود تسميته ببيت العجائب لكونه أول بيت تدخله الكهرباء بالمدينة.

 

5. جولة التوابل
تم تقديم التوابل منذ حوالي 500 عام من قبل التجار البرتغاليين الذين حملوها من مستعمراتهم في الهند وأميركا الجنوبية، وجعلت من زنجبار مركزًا تجاريًا لعدة قرون.

 

زهرة الخليج

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