وجهات سياحية في كرواتيا

الوكيل الإخباري - تقع كرواتيا في البلقان، وقد أصبحت واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أوروبا مرة أخرى منذ حرب الاستقلال في أواخر التسعينيات. مثل الكثير من دول أوروبا، تفتخر كرواتيا بنصيبها من مدن العصور الوسطى والآثار التاريخية، ولكن ما يجعل هذا البلد استثنائيًا هو ثروته من مناطق الجذب الطبيعية المذهلة مثل بحيرات بليتفيتش، وسواحل البحر الأدرياتيكي والجزر الرائعة.

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كوركولا



تشتهر كوركولا بأنها مسقط رأس المسافر التاجر الشهير ماركو بولو، وهي جزيرة يبلغ طولها 50 كم وتقع قبالة الساحل الأدرياتيكي بكرواتيا. يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق العبارات من المدن الكرواتية الكبرى، سبليت ودوبروفنيك، وهي غارقة في المناظر الطبيعية الخلابة والمدن الجذابة والتاريخ الغني.

بولا

تقع بولا في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة استريا في البحر الأدرياتيكي، وهي وجهة شهيرة كانت تجتذب السياح منذ العصور الرومانية القديمة عندما توافد المشجعون على مدرج المدينة لمشاهدة معارك المصارع. بعد أن حكمتها سلطات حكومية مختلفة على مر القرون، تنتمي بولا اليوم إلى كرواتيا، وتشتهر بثروتها من الآثار الرومانية ومزيج من الثقافات.

زادار



من المؤكد أن مدينة عمرها ثلاثة آلاف عام تقع على ساحل جميل غني بالتاريخ ستجذب السياح. مثل مدينة زادار الواقعة على الساحل الدلماسي الشمالي لكرواتيا. يمكن تسمية زادار بالملاذ السياحي المثالي لأنه يوفر الكثير لرؤيته والاستغناء عن كل حشود الوجهات الشهيرة الأخرى.

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