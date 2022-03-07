وجهات سياحية مثالية للأطفال

الوكيل الإخباري - هناك الكثير من الوجهات السياحية المثالية لزيارة الأطفال لها والاستمتاع بأجوائها الترفيهية والمليئة بالمرح، والتي يمكن ذكرها في النقاط التالية للاستعانة بها عند سفر العائلة مع أطفالهم واختيار المثالية من حيث التكاليف والأماكن الأكثر جذبًا للطفل.

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كوستاريكا



تعتبر كوستاريكا وجهة مثالية للسفر العائلي خاصًة إذا كان هناك أطفال، وذلك نتيجة لعدة أسباب كونها ضمن الوجهات السياحية التي تتمتع بالحياة البرية بالإضافة إلى وفرة الطيور الملونة والقرود وغير ذلك، فضلًا عن ذلك الشواطئ الرائعة والغابات الجذابة والتي تكون مقصدًا للهو ولعب الأطفال طوال فترة الرحلة، بالإضافة إلى التنزه سيرًا على الأقدام والسباحة تحت الشلالات والتزلج على الجليد والتجديف بالكاياك.

مدينة نيويورك

تعد زيارة مدينة نيويورك فرصة مثالية لتعليم الأطفال وزيارة المعالم السياحية داخل المدينة للتعرف على ثقافتها وتاريخها، كزيارة تمثال الحرية أحد أكثر الرموز الشهيرة داخل البلاد، كما أنه هناك الكثير من الفرص للتسلية أيضًا من خلال مشاهدة فناني الأداء في سنترال بارك، وزيارة حديقة الحيوان والمشي عبر الأضواء الساطعة لميدان تايمز سكوير.

بلاك هيلز- داكوتا الجنوبية

يأتي معظم الزوار لمشاهدة الجبال ولكن هذه المنطقة الجميلة توفر أيضًا العديد من المعالم السياحية الأخرى ومناطق الجذب والتي بالطبع سيحبها الأطفال ويتعلقوا بها كرش المياه في المتنزهات المائية، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأنشطة المناسبة للعائلة بما في ذلك ركوب قارب التجديف في بحيرة سيلفان، بالإضافة إلى ذلك صيد الأسماك وركوب الخيل ومشاهدة الحياة البرية من خلال القيام بجولة ذات مناظر خلابة.

عالم ديزني-كاليفورنيا

تقدم هذه التجرة للعائلة بأكملها حياة ترفيهية رائعة لا يمكن نسيانها على الإطلاق، حيث أن كل شيء مناسب للعائلة بداية من الفنادق إلى المتنزهات والمواصلات والمطاعم، ثانيًا هناك الكثير من وسائل الترفية اللانهائية والتي تكون مساهمًا في إرضاء جميع أفراد الأسرة ورغباتهم.

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