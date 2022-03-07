الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

الملك والملكة يلتقيان سيدات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملايشة والخوالدة والعمري

مجلس النواب يضع شروط تأسيس الأحزاب: ألف شخص على الأقل للتأسيس

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 04:32 م

وجهات سياحية مثالية للأطفال

75270


الوكيل الإخباري - هناك الكثير من الوجهات السياحية المثالية لزيارة الأطفال لها والاستمتاع بأجوائها الترفيهية والمليئة بالمرح، والتي يمكن ذكرها في النقاط التالية للاستعانة بها عند سفر العائلة مع أطفالهم واختيار المثالية من حيث التكاليف والأماكن الأكثر جذبًا للطفل.

اضافة اعلان

 

كوستاريكا

تعتبر كوستاريكا وجهة مثالية للسفر العائلي خاصًة إذا كان هناك أطفال، وذلك نتيجة لعدة أسباب كونها ضمن الوجهات السياحية التي تتمتع بالحياة البرية بالإضافة إلى وفرة الطيور الملونة والقرود وغير ذلك، فضلًا عن ذلك الشواطئ الرائعة والغابات الجذابة والتي تكون مقصدًا للهو ولعب الأطفال طوال فترة الرحلة، بالإضافة إلى التنزه سيرًا على الأقدام والسباحة تحت الشلالات والتزلج على الجليد والتجديف بالكاياك.

 

مدينة نيويورك
تعد زيارة مدينة نيويورك فرصة مثالية لتعليم الأطفال وزيارة المعالم السياحية داخل المدينة للتعرف على ثقافتها وتاريخها، كزيارة تمثال الحرية أحد أكثر الرموز الشهيرة داخل البلاد، كما أنه هناك الكثير من الفرص للتسلية أيضًا من خلال مشاهدة فناني الأداء في سنترال بارك، وزيارة حديقة الحيوان والمشي عبر الأضواء الساطعة لميدان تايمز سكوير.

 

بلاك هيلز- داكوتا الجنوبية
يأتي معظم الزوار لمشاهدة الجبال ولكن هذه المنطقة الجميلة توفر أيضًا العديد من المعالم السياحية الأخرى ومناطق الجذب والتي بالطبع سيحبها الأطفال ويتعلقوا بها كرش المياه في المتنزهات المائية، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأنشطة المناسبة للعائلة بما في ذلك ركوب قارب التجديف في بحيرة سيلفان، بالإضافة إلى ذلك صيد الأسماك وركوب الخيل ومشاهدة الحياة البرية من خلال القيام بجولة ذات مناظر خلابة.

 

عالم ديزني-كاليفورنيا
تقدم هذه التجرة للعائلة بأكملها حياة ترفيهية رائعة لا يمكن نسيانها على الإطلاق، حيث أن كل شيء مناسب للعائلة بداية من الفنادق إلى المتنزهات والمواصلات والمطاعم، ثانيًا هناك الكثير من وسائل الترفية اللانهائية والتي تكون مساهمًا في إرضاء جميع أفراد الأسرة ورغباتهم.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6225b3fe423604419d431374

مصر تسمح لطائرة سياح روسية عالقة في شرم الشيخ بسبب العقوبات بالإقلاع إلى موسكو

622534794c59b71cce0a2595

الجواز الإماراتي يوسع قائمة الدول التي تعفي حامليه من التأشيرة

622508aa4c59b7407a780198

استئناف الرحلات المباشرة بين مشهد ودمشق

صور-تركيا

الغزو الروسي لأوكرانيا يقوض انتعاش السياحة في تركيا

4447-5

روسيا تطالب شركات الطيران المالكة لطائرات مسجلة في الخارج بعدم تسيير رحلات

6222360f42360431e574ed86

الخطوط التركية تلغي فحص كورونا للرحلات الجوية

أخبار متعلقة
GettyImages-170409572-5715b7913df78c3fa26c4601

كيفية السيطرة على إزعاج الأطفال على متن الطائرة ؟