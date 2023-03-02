الوكيل الاخباري - في 8 مارس 2023، يحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة، وتعم الاحتفالات بهذه المناسبة في غالبية الدول، وأنتِ يمكنكِ الاحتفال بنفسكِ بطرق مختلفة، من بينها الذهاب في رحلة إلى وجهاتكِ المفضلة حول العالم بمفردكِ. وإذا كنتِ تبحثين عن الوجهات السياحية الأكثر أماناً للسفر إليها بمفردكِ، والاستمتاع بالعديد من التجارب والمغامرات فيها، نقدم لكِ أفضل هذه الوجهات، تعرفي إليها:

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وجهات سياحية يمكنكِ زيارتها بمفردكِ:







1 .اليابان

اليابان واحدة من أكثر الدول اختلافاً حول العالم، ونؤكد لكِ بأنكِ ستعيشين تجربة مميزة للغاية، فهي مثالية للمسافرات المنفردات، يمكنكِ زيارة العديد من المدن اليابانية الشهيرة مثل كيوتو وطوكيو وأوساكا، والاستمتاع بتجربة ليس لها مثيل.



2.فرنسا

تقريباً زيارة فرنسا وشوارعها الرومانسية والتقاط الصور أمام برج إيفل، حلم لكل نساء العالم، لكن إذا كنتِ ترغبين في رحلة فردية، فعليكِ زيارة الريف الفرنسي الذي سيسحركِ وينسيكِ جميع مسؤولياتكِ ومهامكِ، ويمنحكِ أفضل احتفال بنفسكِ في الشهر المميز.



3.اسكتلندا

إذا كنتِ تحبين أجواء المغامرة والاستكشاف، عليكِ زيارة اسكتلندا التي تمنحكِ أوقاتاً مميزة بين المرتفعات والمشاهد السريالية التي لا تصدق.



4.إيطاليا

إذا كنتِ تحبين الطعام والأزياء والتسوق، فلا يمكنكِ زيارة أي دولة حول العالم سوى إيطاليا، فهي بلد الموضة والأناقة والطعام الشهي اللذيذ، وإذا كنتِ تبحثين عن مغامرة ممتعة، عليكِ زيارة الريف الإيطالي والمدن البعيدة عن العاصمة، لعيش تجربة فردية مثالية مليئة بالأجواء الأوروبية القديمة.



5. سلوفينيا

إذا كنتِ تبحثين عن بلد مختلف في أوروبا، سلوفينيا هي وجهتك، فهي مثل مدينة صغيرة مليئة بالزوار، تضم أجمل البحيرات على وجه الأرض، بجانب الشوارع القديمة والمناطق الأثرية التي تنقلكِ عن الزمن، فلا تفوتي زيارتها في رحلتكِ الفردية المقبلة.



6. إندونيسيا - بالي

بالي ليست وجهة لقضاء شهر العسل فحسب، وإنما أيضاً للاستمتاع برحلة منفردة، نظراً لأنه لا يوجد مكان آخر على وجه الأرض يرضي الروح مثل بالي، فهي مكان مليئ بالأنشطة والمغامرات، وتمنحكِ أفضل التجارب سواء على مستوى الطعام أو التعرف على العادات والتقاليد الآسيوية، فهي مثالية لرائدات الأعمال.



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