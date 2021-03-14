وزارة السياحة الجزائرية تزف بشرى للفنادق والوكالات

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة السياحة الجزائرية، قرارا جديدا بشأن المستحقات المتأخرة من الفنادق والشركات السياحية، مشيرة إلى أنها تدرس جميع المقترحات للنهوض بقطاع السياحة.

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وبحسب تصريحات لجريدة "النهار" الجزائرية أكد موسى بن ثامر مدير عام السياحة بالوزارة، أن وزارته قررت تأخير كل التسديدات الخاصة بالوكالات والفنادق.



وعلل بن ثامر القرار قائلا: القطاع يعمل على مرافقة كل العاملين خاصة بجائحة كورونا، مؤكدا أنه أجرى اجتماعا مع جميع المدراء من أجل جمع كل الاقتراحات للنهوض بقطاع السياحة.



وعن العاملين في القطاع السياحي بالجزائر أكد المدير العام أن عددهم قد بلغ حوالي 66 ألف شخص.



يشار إلى أن العام الماضي 2020 قد شهد ترديا في قطاع السياحة الجزائري، للدرجة التي أكدت فيها نقابة الوكالات السياحية والأسفار أن 2000 وكالة تواجه المجهول في حال استمرت الإجراءات الإغلاقية، خصوصاً أن غالبيتها قامت بتسريح العاملين فيها.



وفي تصريحات صحفية في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، قال بشير جريبي رئيس النقابة إن مرور سبعة أشهر من دون استئناف النشاط، أدى إلى تسريح 40 ألف عامل من إجمالي 60 ألفاً يعملون لدى الوكالات، مبرزاً أن الوضع الذي بات لا يطاق، يستدعي تدخل الرئيس تبون، في ظل مخاوف من تأجيل فتح النقل الجوي بين المحافظات إلى ما بعد احتفالات ليلة رأس السنة 2021، التي يعوّل عليها لإنعاش مداخيلها التي تراجعت.



ووجهت النقابة التي تضم 3400 وكالة سياحية، رسالة إلى الرئيس الجزائري من أجل التدخل لإنقاذها من شبح الإفلاس، بعد تسجيل "ضياع" 2000 وكالة، مبدية تخوفها من حالة الجمود التي تشهدها السياحة الداخلية، جراء المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا.

المصدر : سبوتنك



