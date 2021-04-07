وزير السياحة التونسي: أخذ لقاح كورونا ليس شرطا لدخول السياح

الوكيل الإخباري- أعلن وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليس شرطا لدخول البلاد، مبينا أن امتلاك فحص (بي سي آر) سلبي يعد مستندا كافيا للسياح الراغبين بدخول تونس.

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وقال الوزير: "اللقاح ليس شرطا إلى حد الآن لدخول تونس"، مضيفا: "إذا كان فحص (بي سي آر) سلبي فليتفضل.. هذه هي سياستنا لأن تكون تونس وجهة آمنة".

وأوضح الوزير أن " تونس تستعد الصيف القادم لاسترجاع القطاع السياحي، وسنأخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية كل من يزور تونس وكل الشعب التونسي، وشعارنا هو (تونس جاهزة وآمنة) بحيث تبقى تونس قادرة على استقبال الناس، لكن في أحسن الظروف الصحية".



وأوضح عمار أن "العمل في المستقبل سيكون فيه تركيز كبير على تطوير السياحة الثقافية وأن تأتي بالسياح في الشتاء والخريف والربيع وليس فقط في الصيف".



ولفت إلى أن "لدى تونس السياحة الصحراوية التي هو منتوج خاص بها، وكما نعرف السياح الروس يحبون هذا القطاع الذي يكون في الشتاء، وأيضا سياحة الغولف، ولدينا عدة ملاعب غولف من أعلى طراز ومناخنا في تونس يسمح بلعب الغولف 10 شهور".



ورحب وزير السياحة التونسي بزيادة عدد رحلات الطيران الروسي إلى بلاده في حال أعربت الشركات الروسية عن مثل هذه الرغبة، مرحبا في الوقت ذاته، بدخول المستثمرين الروس إلى القطاع السياحي التونسي.

المصدر: سبوتنك