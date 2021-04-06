وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

الوكيل الإخباري- التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، ووكيل الدولة بوزارة الخارجية التونسية، محمد على النفطي، في مقر وزارة الخارجية في موسكو.



وبحضور سفير تونس في موسكو، طارق بن سالم، تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية التونسية متعددة الأوجه، بما في ذلك الاعتماد على آلية اللجنة الحكومية الروسية التونسية للتجارة والاقتصاد، وتمت مناقشة التعاون العلمي والتقني.



وتم إيلاء اهتمام خاص لمشاكل استئناف التبادلات السياحية والثقافية والتفاعل في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.



وأعلن وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، عن ترحيبه بزيادة عدد رحلات الطيران الروسي إلى بلاده في حال أعربت الشركات الروسية عن مثل هذه الرغبة، مرحبا بالوقت ذاته بدخول المستثمرين الروس إلى القطاع السياحي التونسي.

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المصدر: سبوتنك