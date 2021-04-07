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الأربعاء، 07-04-2021 03:11 م

وزير السياحة يفتتح معرض صور مراحل تأسيس الدولة الأردنية

وزير السياحة


الوكيل الإخباري - افتتح وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، اليوم الأربعاء، معرض صور لمراحل تأسيس الدولة الأردنية.

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وتضمنت فعاليات المعرض الذي ينظمه فندق فيرمونت بعمان ضمن احتفالات المملكة بمناسبة مئوية تأسيس الدولة، حملة تبرع بالدم وزراعة 100 شجرة في منطقة الصبيحي، وتوزيع طرود الخير على الأسر العفيفة.


وقال الوزير الفايز خلال افتتاح المعرض، إن مثل هذه الأنشطة والمبادرات تجسيد لإنجازات المملكة، مضيفا أن مشاركة القطاع السياحي الخاص بالاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة هي رسالة مهمة من هذا القطاع الذي كان له دوما الدور الكبير في إعمار ونهضة الأردن.


وجال الوزير الفايز في مختلف أنحاء المعرض، وشاهد عرضا تقديميا لأرشيف صور مراحل تأسيس الدولة.


من جهته، قال مدير عام الفندق خالد الجمل، إن هذا المعرض الذي يستمر شهرا يبين المراحل التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها عام 1921.

 

بترا


 




 

 


 

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