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الإثنين، 14-12-2020 01:47 م

وزير النقل الجزائري يتحدث عن فتح الخطوط الجوية في بلاده

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الوكيل الاخباري - تحدث وزير النقل الجزائري، لزهر هاني، اليوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، عن فتح الخطوط الجوية للبلاد.

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وقال وزير النقل الجزائري، في تصريح نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية: "مسألة فتح الخطوط الجوية الدولية أو بين الولايات ليست من اختصاص الوزارة".


وتابع هاني بقوله "هذا القرار يعود للسلطات العليا في البلاد، بعد استشارة اللجنة العلمية".

وكانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت في منتصف مارس/آذار الماضي قرارا بتعليق الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها الدولية حتى إشعار آخر.


وقالت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان رسمي "تعلن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تعليق كل رحلاتها من وإلى الخارج، ابتداء من اليوم الأربعاء 18 مارس/آذار 2020، وإلى غاية إشعار آخر".


ويأتي هذا الإجراء، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، والمنتشر في مختلف دول العالم.


ولكن الجزائر عادت واستأنفت رحلاتها الداخلية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد توقف دام 9 أشهر تقريبا، إلى مختلف ولايات الجزائر، عبر برنامج يومي للرحلات أعدته الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.


وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن قبل أيام تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، واقتراب عودته من ألمانيا، حيث يتم علاجه، والتي توجه لها منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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