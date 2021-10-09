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السبت، 09-10-2021 04:48 م

ولاية كيرالا الهندية وجهة مناسبة لقضاء شهر العسل

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها في ولاية كيرالا عند السياحة في الهند، لدرجة أن رحلة لمدة أسبوع ليست كافية. كانت كيرالا، المعروفة باسم "عاصمة التوابل في الهند"، الوجهة المركزية لقضاء شهر العسل والسياحة.

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هناك عدد كبير من الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ولاية كيرالا : 

 

أليبي

أليبي أو الابوزا هي موطن لشبكة ضخمة من المناطق النائية وأكثر من ألف منزل عائم. المراكب التي تجدها في المناطق النائية هي في الواقع نسخة معدلة من Kettuvallams في العصور القديمة. تم تجهيز المنازل العائمة الحديثة بجميع وسائل الراحة مثل مكيفات الهواء والمراحيض الحديثة وغرف المعيشة المريحة والمطبخ وحتى شرفة للصيد. يمكن الاستمتاع بإطلالة غير منقطعة على الحياة في المناطق النائية المليئة بأشجار جوز الهند من المنزل العائم. 

 

واياناد

تشتهر واياناد بدرجة حرارة معتدلة طوال العام، وهي الوجهة المثالية للهروب من أشعة الشمس الحارقة في شمال الهند. تحتوي المنطقة على غابات لم يمسها أحد، وجبال ضبابية، ومزارع طويلة الانتشار. غالباً ما تسمى حديقة التوابل في الهند، وهي مزروعة بالتوابل المختلفة مثل الهيل والفلفل الأسود  والحلبة والكمون الأسود والمزيد. 
يمكنك القيام برحلة إلى سد بانسورا أو القيام برحلة لمشاهدة غروب الشمس خلف الجبال من أعلى قمة كيمبرا، الأعلى في واياناد. بالإضافة إلى استكشاف العصر الحجري الحديث المحتمل في كهوف إدككل. سوف تجد بعض النقوش الصخرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ المستخدمة كأداة اتصال.

 

كوتشي

وتشي (المعروفة أيضاً باسم كوشين) هي مدينة تقع على الساحل الجنوبي الغربي للهند في ولاية كيرالا. كانت المدينة عبارة عن ميناء رئيسي منذ القرن التاسع عشر وقد بُني خلال فترة الراج البريطاني بالهند  لأهميته الاستراتيجية والصناعية في التجارة الخارجية. يمكن القول إن كوتشي هي نقطة البداية المثالية لاستكشاف تنوع وجمال ولاية كيرالا. مع أفضل الأماكن للزيارة في كوتشي، تم تصنيفها من بين أفضل ثلاث وجهات سياحية من قبل مجلس السفر والسياحة العالمي. تجذب الممرات المائية التي تتدفق عبر كوتشي في الجداول والبحيرات.

 

المصدر - سيدتي 

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