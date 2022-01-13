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الخميس، 13-01-2022 09:48 ص

يونايتد إيرلاينز: إصابة 3 آلاف موظف بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

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الوكيل الاخباري- قررت شركة يونايتد إيرلاين خفض عدد رحلاتها في الفترة القصيرة المقبلة وذلك نتيجة لإصابة أعداد كبيرة من موظفيها بمتحور أوميكرون.

وذكرت الشركة أنها سجلت إصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي لثلاثة آلاف موظف ما يشكل 4% من قوتها العاملة.

وأضافت الشركة أن ثلث عدد موظفيها في مطار NEWARK قد قدموا إجازة مرضية في يوم واحد فقط ما يكشف عن أعداد الإصابات الكبيرة.

وتكون بذلك يونايتد إيرلاين ثاني شركة طيران أميركية تقوم بتخفيض عدد رحلاتها في الفترة المقبلة بعد شركة طيران ألاسكا التي قامت بتخفيض رحلاتها بنسبة 10% في الشهر الحالي.

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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