10 حقائق غريبة غير معروفة عن لندن

الوكيل الإخباري - يجهل كثيرون أن عاصمة الضباب لندن هي أصغر مدينة في إنجلترا، وهي واحدة من الحقائق الغريبة والمثيرة التي على الأرجح أنك لا تعرفها عن لندن حتى لو كنت من سكانها.



فيما يلي مجموعة من الحقائق الغريبة عن مدينة لندن، بحسب صحيفة ماي لندن، نقلاً عن موقع إيفانز إيفانز تورز الذي قام بتجميع هذه الحقائق:

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لندن هي أصغر مدينة في إنجلترا

صحيح. المدينة الضخمة التي يعرفها معظمنا باسم لندن تسمى في الواقع "لندن الكبرى"، في حين أن مدينة لندن نفسها هي جزء صغير من هذه المدينة المترامية الأطراف. ويبلغ عدد سكانها 9123 نسمة فقط، مما يجعلها الأصغر في إنجلترا.



غابة من الناحية الفنية

تفتخر لندن بمساحات خضراء مترامية الأطراف يمكنك الاستمتاع بها. لدرجة أن كثافة الأشجار الموجودة بها لكل ميل مربع تؤهلها لتكون غابة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة للغابات.



أكثر من نصف ممرات لندن الجوفية فوق الأرض

لذلك ينبغي أن يطلق عليها ممرات فوق أرضية.



برج "بيغ بن" لم يُطلق عليه في الواقع اسم "بيغ بن"

يأتي السياح من جميع أنحاء العالم للوقوف على جسر والتقاط صورة سيلفي بجوار ساعة بيغ بن ومبنى البرلمان. ويُطلق على هذا المعلم الشهير عالمياً اسم برج إليزابيث. بيغ بن هو اسم الجرس الموجود بداخله. لذلك لن تلتقط صورة لساعة بيغ بن ولكن إذا كنت محظوظاً فقد تسمعها.



لندن ليست ممطرة جداً

تشتهر العاصمة البريطانية في جميع أنحاء العالم بأنها مدينة ممطرة. لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، حيث تشهد لندن في الواقع أمطاراً أقل من روما وميامي وسيدني من حيث الحجم وعدد الأيام الممطرة.



معظم سكان لندن لا يعيشون في لندن

تجول في شوارع لندن وربما لن يكون معظم الناس من حولك من سكان لندن "الحقيقيين". يبلغ عدد السكان المقيمين في مدينة لندن الكبرى ما يزيد قليلاً عن 8.5 مليون شخص. ومع ذلك، تستقبل المدينة أكثر من 16 مليون زائر كل عام، وهو رقم مذهل.



عدد المطاعم الهندية أكثر من مومباي

على الرغم من أن كل مطعم في مومباي من الناحية الفنية هو مطعم هندي، إلا أن لندن بها العديد من المطاعم الممتازة التي تفوق بكثير منافستها في الطهي. إذا كنت تريد طبق كاري رائع، فمن الأفضل أن تذهب إلى لندن.



حركة المرور لم تتحسن في مائة عام

يبلغ متوسط سرعة المركبات التي تسير في وسط المدينة سرعة قصوى تبلغ 7.4 ميل في الساعة، وهي نفس سرعة الحصان وعربة الأجرة. في المرة القادمة التي تخرج فيها في رحلة إلى عين لندن من الأفضل السير إليها.



يمكنك القيادة على الجانب الأيمن من الطريق، وهو الجانب الخطأ من الطريق

يعلم الجميع أن الإنجليز يقودون سياراتهم على الجانب الأيسر من الطريق. ومع ذلك، يوجد شارع واحد في المملكة المتحدة حيث يمكن للزوار العودة إلى جذورهم. سافوي كورت هو طريق يقع قبالة ستراند، حيث يطلب القانون من السائقين القيادة على الجانب الأيمن من الطريق.



ليست لندن الوحيدة

عاصمة المملكة المتحدة ليست المدينة الوحيدة في العالم المسماة لندن. يوجد في الولايات المتحدة 10 مدن بنفس الاسم وواحدة في كندا، حتى أن هناك كويكباً يسمى لندن.

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