20 ألف مشارك بأردننا جنة بعد شهر من انطلاقه

الوكيل الإخباري -

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بلغت أعداد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بعد شهر من انطلاقه، قرابة الـ 20 ألف مشاركاً.واشارت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اصدرته اليوم الاحد، الى أن أعداد حافلات النقل السياحي التي نقلت المشاركين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وانطلقت من مختلف محافظات المملكة، وصلت الى 747 حافلة، يرافقها 747 دليلاً سياحياً.مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج “أردننا جنة” يزن الخضير، قال أنه جرى العمل على زيادة برامج الرحلات من 9 إلى 13 برنامجا، وإضافة برنامج رحلات مبيت في العقبة مرتبط بمبيت المشاركين في مدينة البترا.ولفت الخضير الى الدعم المقدم من ميزانية البرنامج الى شركات الطيران المحلية، والذي سيسهم في تنشيط حركة الطيران الداخلي وزيادة الرحلات الجوية بين ( عمان – العقبة ).وقال إنه جرى استحداث لجنة مشتركة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجمعية مكاتب السياحة والسفر، لمتابعة شكاوى المشاركين، ومعالجة وإيجاد الحلول لأية تحديات يواجهها البرنامج، مبيناً أن اللجنة تعاملت مع 229 مخالفة وشكوى خلال الفترة الماضية.ويهدف برنامج “أردننا جنة” المدعومة رحلاته من الوزارة والهيئة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.ويؤمن البرنامج المصمم للمواطن الأردني، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.ويسعى البرنامج الذي تبلغ مخصصاته هذا العام 6 ملايين دينار، إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وادلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.ويوفر البرنامج رحلات “اليوم الواحد” لعدة وجهات سياحية في مناطق الشمال والوسط وجزء من مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في المناطق الأكثر تضررا من الجائحة التي عانت من توقف قدوم السياحة الخارجية كمدينة العقبة والبترا ووادي رم.كما يوفر خدمات الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، وذلك من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية.