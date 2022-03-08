الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك يعزي عشيرة المجالي

بايدن سيعلن حظر النفط الروسي

وزير العمل: نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن بيئة عمل لائقة وآمنة

الأرصاد: منخفض غير اعتيادي يؤثر على الاردن غداً

سقوف سعرية للزيوت النباتية - اسعار

الملك يؤكد دور الملكية الأردنية في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار

وفاة واصابة بحادث تدهور مركبة في جرش

"حماية الصحفيين": الاحتجاز بسبب شكاوى قضائية انتهاك لحقوق الصحفيين

المعايطة: التعديلات الدستورية عززت دور المرأة بالمجتمع

الثلاثاء، 08-03-2022 03:37 م

3 جهات سعودية توقع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

20200922184944afpp-afp_8qh2nk.h-730x438


الوكيل الاخباري- وقعت وزارة السياحة السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تعزيز التعاون المتبادل بما يحقق مستهدفات دعم وتطوير القطاع السياحي بالمملكة، وإيجاد آلية للتنسيق المشترك، وتسهيل الإجراءات فيما يخص المشاريع والأنشطة السياحية التي تقع تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورفع جاهزية الوجهات السياحية وتذليل المعوقات أمام التنمية السياحية وسائر الأعمال ذات العلاقة باعتبارها رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الاتفاقية التعاون في دعم التسويق والترويج؛ لإيجاد تجارب سياحية وجذب الاستثمارات السياحية، والعمل على تقييم الفرص والمشاريع السياحية، وتحديد نوع الاستثمار الأنسب وفق المعايير والضمانات اللازمة، ودعمها من قبل صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التكامل الإلكتروني من خلال الربط التقني بين الأطراف الثلاثة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

اضافة اعلان

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

الكويت: شركة طيران ترفع أسعار رحلاتها بسبب صعود النفط

75270

وجهات سياحية مثالية للأطفال

6225b3fe423604419d431374

مصر تسمح لطائرة سياح روسية عالقة في شرم الشيخ بسبب العقوبات بالإقلاع إلى موسكو

622534794c59b71cce0a2595

الجواز الإماراتي يوسع قائمة الدول التي تعفي حامليه من التأشيرة

622508aa4c59b7407a780198

استئناف الرحلات المباشرة بين مشهد ودمشق

صور-تركيا

الغزو الروسي لأوكرانيا يقوض انتعاش السياحة في تركيا

أخبار متعلقة
صور-تركيا

الغزو الروسي لأوكرانيا يقوض انتعاش السياحة في تركيا

621b3a6a4236042c3b475f3f

السعودية تفتتح أول قرية للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر

6215cb5d4236044dfc795072

السعودية تستقبل الوافدين عليها بختم خاص احتفالا بيوم التأسيس

62113d2642360473457c99fa

السعودية تعلن تحديث الإجراءات الخاصة بكورونا عند السفر إلى البحرين برا

منتزه-الملك-عبدالله-بالملز-2

أجمل أماكن سياحية في مدينة الأحساء السعودية

6204cad642360422337223ad

الفلبين ترفع الحظر المفروض على المسافرين الأجانب