3 جهات سعودية توقع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

الوكيل الاخباري- وقعت وزارة السياحة السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.



وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تعزيز التعاون المتبادل بما يحقق مستهدفات دعم وتطوير القطاع السياحي بالمملكة، وإيجاد آلية للتنسيق المشترك، وتسهيل الإجراءات فيما يخص المشاريع والأنشطة السياحية التي تقع تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورفع جاهزية الوجهات السياحية وتذليل المعوقات أمام التنمية السياحية وسائر الأعمال ذات العلاقة باعتبارها رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.



كما تضمنت الاتفاقية التعاون في دعم التسويق والترويج؛ لإيجاد تجارب سياحية وجذب الاستثمارات السياحية، والعمل على تقييم الفرص والمشاريع السياحية، وتحديد نوع الاستثمار الأنسب وفق المعايير والضمانات اللازمة، ودعمها من قبل صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التكامل الإلكتروني من خلال الربط التقني بين الأطراف الثلاثة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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