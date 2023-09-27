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الأربعاء، 27-09-2023 09:32 ص

3 دول حول العالم مناسبة للسفر في الخريف

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الوكيل الإخباري- قام المسافرون بزيارة أوروبا خلال فصل الصيف، ومع اقتراب فصل الخريف، بدأت أوراق الأشجار تتساقط بينما يتناقص عدد الزوار أيضًا.

وذكر تقرير حديث صادر عن شبكة السفر الفاخرة "Virtuoso" أنّ باريس، ولندن، وفلورنسا كانت ضمن المدن المتمتعة بأكبر قدر من حجوزات السفر في الخريف.

ولكن توفر وجهات أخرى، غالبًا ما يتجاهلها الاشخاص خلال الخريف، فرصة للهروب من الحشود، والاستمتاع بتجربة فريدة.

وإذا كنت مستعدًا لرؤية أوروبا من منظورٍ مختلف هذا الخريف، إليك بعض الوجهات المُقترحة:

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جبال الدولوميت في إيطاليا
أثناء فصل الخريف في جبال الدولوميت بشمال إيطاليا، تتنافس أوراق الأشجار وألوانها المتغيرة مع مشهد الشفق الألبي (alpenglow)، وهي ظاهرة تحدث عندما تضرب أشعة الشمس أثناء وقت الغروب الجبال بزاوية تجعلها تتوهج باللون الوردي.


مالطا

يُعد أرخبيل مالطا في البحر الأبيض المتوسط، الذي يتكون من 3 جزر مأهولة بالسكان، من الوجهات الساخنة صيفًا، ويُفضّل زيارتها بمجرد انخفاض درجات الحرارة.

وتحظى مالطا بشعبية دائمة بين الغواصين الذين يستكشفون العديد من حطام السفن التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، والواقعة قبالة الشاطئ، بالإضافة إلى "الحفرة الزرقاء".

و"الحفرة الزرقاء" عبارة عن تكوين صخري يشبه الأنبوب، ومملوء بمياه البحر، ويبلغ عمقه 15 متر تقريبًا.


ويتمتع هذا التكوين بممر، وكهف في القاع، وأكّدت المتحدثة باسم الرابطة المهنية لمدربي الغوص "PADI"، سامانثا بيرسون، أنّ مستوى الرؤية فيه تحت الماء يكون أكثر وضوحًا في الخريف مقارنةً بفصل الصيف.

 

 بادن بادن، ألمانيا
تُعتبر درجات حرارة الخريف مثالية بعد التنزه بين العديد من ينابيع بادن بادن الحرارية، مثل تلك الموجودة في منتجع "Caracalla"، أو واحة الاستحمام الرومانية الأيرلندية في فريدريشباد، والتي افتُتِحت لأول مرة في عام 1877.

سي ان ان

 




 

 


 

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