3 شروط للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة

الوكيل الاخباري- كشفت مصادر عن أن وزارة الحج والعمرة السعودية، حدَّدت ثلاثة شروط للسماح للمعتمرين القادمين من الخارج بتكرار العمرة مرةً أخرى في الرحلة نفسها.





وبيَّنت المصادر وفقاً لـ "مكة" أن هذه الشروط تتضمن:





- توفر حجزٍ للمجموعة التي تريد أداء العمرة مرة أخرى، بالتنسيق مع المرافق الدائم من شركة العمرة.



- وأن يتم طلب تكرار العمرة من خلال مجموعةٍ لا أفرادٍ.





- وألا تكون عملية الحجز من قِبل المعتمر نفسه بل عن طريق شركات الخدمة الميدانية المرافقة له.



وأشارت إلى أن الشركات المرافقة للمعتمر عليها دخول تطبيق "اعتمرنا" لإنهاء إجراءات الحجز مرة أخرى لمعتمري الخارج الراغبين في تكرار العمرة في حال توفرها، وليس عليها طلب من الخارج.



ولفتت إلى أن الوزارة شددت على أن لكل معتمرٍ قادم من الخارج تصريحاً لتأدية عمرةٍ واحدة فقط، وفي حال أنهى عمرته، ورغب في التكرار، عليه اتباع الشروط الثلاثة المذكورة.

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المصدر: سيدتي



