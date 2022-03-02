3 معالم شهيرة لا بدّ من زيارتها في لندن

الوكيل الإخباري - مدينة لندن هي المركز القديم للندن ولكنها في الواقع أصغر مدينة في إنجلترا. تغطي لندن التي نعرفها منطقة حضرية أوسع بكثير وتضم ما يقرب من 9 ملايين شخص. تنقسم إلى مناطق نابضة بالحياة ومميزة في شمال وغرب وجنوب وشرق لندن - بالإضافة إلى المركز التجاري والسياحي في وسط لندن - كل منطقة لها أحيائها المميزة. في الآتي، أشهر 3 معالم في لندن.

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جسر البرج



يقيم جسر البرج معرضًا يمكن من خلاله معرفة كل شيء عن كيفية عمل أكثر الجسور شهرة في العالم والتاريخ وراء إنشائه. يمكن للمرء أيضًا الاستمتاع بالمناظر البانورامية للمدينة.

عين لندن



عين لندن هي عجلة فيريس ضخمة على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في العاصمة لندن. غالبًا ما يُنظر إليه على أنه عجلة الألفية. يبلغ ارتفاعه 443 قدمًا ويبلغ قطره 394 قدمًا. بُنيت للاحتفال بعيد الألفية في لندن في عام 2000 وهو أيضًا أكبر عجلة مراقبة في أوروبا.

ساعة بيغ بن والبرلمان



يُشار إلى ساعة بيغ بن باسم جرس الساعة العظيم الواقع في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر. يُعرف أيضًا باسم برج الساعة، واسمه الرسمي هو برج إليزابيث. إنه بجوار مجلسي البرلمان.

سيدتي

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